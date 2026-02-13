Esordio a sorpresa del principe William al podcast di Travis e Jason Kelce, aumentando i rumor su una sua possibile partecipazione alle nozze fra Taylor Swift e Travis al Madison Square Garden.

I fratelli Kelce nell'episodio del podcast New Heights hanno introdotto il principe con molti dei suoi titoli.

«Il nostro ospite oggi è il principe dei Londra alto un metro e novanta», hanno detto prima di elencare i vari ruoli di William. «il presidente della Federcalcio inglese, il vice patron reale della Welsh Rugby Union, Duca di Cornovaglia, Principe di Galles», hanno aggiunto.

Intanto, Taylor Swift intende cambiare il suo nome in Taylor Kelce. Secondo indiscrezioni, la star manterrà come nome d'arte Taylor Swift ma nella vita privata farà ricorso a Taylor Kelce.

«A livello professionale sarà sempre Taylor Swift. Il suo nome è diventato un marchio nel mondo dell'intrattenimento e non c'è motivo di cambiare», hanno riferito alcune fonti ai media americani.

«A livello personale è un'altra storia. Taylor è tradizionalista e, quando si tratta di matrimonio, vorrebbe prendere il cognome di Travis. Lo considera un passo significativo, soprattutto sapendo che sarà il nome che condivideranno i loro figli», hanno messo in evidenza le stesse fonti.

È, inoltre, bufera sulla Casa Bianca per un post su X che sembra ispirato a Taylor Swift. Il collage di foto pubblicate dalla Casa Bianca con protagonista Donald Trump è accompagnato dalla scritta «America's Eras Tour».

'"The Eras Tour» è stata l'ultima serie di concerti di Taylor Swift. La rabbia dei fan della star non si è fatta attendere contro la Casa Bianca: c'è chi ha ironizzato sostituendo «eras» con «errors», chi ha parlato di «failure tour» di Trump e chi ha chiesto maggiore decenza dall'account ufficiale della Casa Bianca. Alcuni si sono augurati che Taylor Swift faccia causa a Trump.