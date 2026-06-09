Patrick Bruel in un'immagine d'archivio
KEYSTONE
Lo stato di fermo nei confronti del cantante e attore francese Patrick Bruel, accusato di stupri e violenze sessuali da diverse donne, è stato prorogato di 24 ore, ha annunciato la procura in un comunicato.
Bruel, 67 anni, viene interrogato da martedì mattina nei locali della polizia giudiziaria della prefettura di Parigi su «fatti che riguardano al momento 13 vittime».
Lo stato di fermo potrà arrivare al massimo a giovedì mattina.
Secondo la procura, l'inchiesta «riguarda fatti denunciati da 3 donne che accusano Patrick Bruel di violenze sessuali e tentativi di stupro» nel 1997, 2000 e 2001.
Ma gli inquirenti esaminano anche «fatti di stupro o tentato stupro, violenze sessuali e molestie» denunciati da altre vittime identificate durante le indagini. Fra questi altri fatti, la denuncia di uno stupro a Dinard, in Normandia, nel 2012, di una donna di 32 anni al momento dei fatti.
Bruel dev'essere interrogato anche su una «segnalazione ufficiale partita dalle autorità belghe» dopo una denuncia per stupro e violenze nel 2010 a Bruxelles, da parte di una donna allora di 40 anni.
Fra i personaggi più popolari dello spettacolo in Francia, Bruel contesta le accuse.
Sotto pressione nelle ultime settimane, ha annullato la maggior parte delle date in programma per la sua prossima tournée, che sarebbe dovuta cominciare a metà giugno a Parigi.