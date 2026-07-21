Robbie Williams ha regalato un momento curioso durante la finale dei Mondiali: qualcosa di bianco cade sul suo microfono scatenando speculazioni sfrenate sul web. Ora la pop star svela cosa è successo.

La pop star Robbie Williams si è unito all'improvviso alla tavola rotonda di Johannes B. Kerner e Laura Wontorra per commentare la finale dei Mondiali di calcio.

Un'apparizione a sorpresa di Robbie Williams nello studio dedicato ai Mondiali di «MagentaTV» ha suscitato speculazioni sui social media.

La pop star si è infatti unita all’improvviso alla tavola rotonda di Johannes B. Kerner e Laura Wontorra per commentare la finale tra Spagna e Argentina.

A diventare virale, però, è stata soprattutto un’altra scena: durante la conversazione, al cantante cade dalla bocca un qualcosa di bianco.

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

Sui social media alcuni utenti hanno ipotizzato che potesse trattarsi di cocaina. Nel video si vede che qualcosa cade sul microfono, Williams la spazza via. Ma quando poi si tocca la testa con la mano, gli rimane attaccata alla fronte.

Il cantante ha in seguito tenuto a commentare personalmente l’accaduto.

Ha quindi fatto un video che ha condiviso sui social: «Vorrei solo scusarmi per la cosa che… è caduta sul microfono. È stato davvero molto poco professionale da parte mia», ha affermato nel filmato.

E alla gente che si era preoccupata per lui ha assicurato: «Va tutto bene, perché ne avevo ancora un paio». E tira fuori la lingua con un sorrisetto e mostrando due mentine!

A corredo del video ha scritto: «Mi sono appena svegliato e mi sento... alla menta».