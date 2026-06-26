Al termine del restauro del Palazzo reale, il re e la regina Camilla intendono continuare a risiedere a Clarence House. Buckingham Palace manterrà le funzioni cerimoniali e istituzionali, mentre la Corona punta ad ampliare l’accesso del pubblico. La decisione arriva insieme alla pubblicazione, per la prima volta, delle imposte versate dal sovrano e dal principe William.

Non mancano le critiche Re Carlo e la regina Camilla lasceranno Buckingham Palace, ecco come mai

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo III e la regina Camilla continueranno a vivere a Clarence House anche dopo la fine del restauro di Buckingham Palace.

Il palazzo manterrà il ruolo di sede cerimoniale e operativa della monarchia, con un accesso più ampio per il pubblico.

L’annuncio è coinciso con la prima pubblicazione delle tasse pagate dal sovrano e dal principe William.

La Corona ha presentato l’iniziativa come un passo verso una maggiore trasparenza finanziaria.

La decisione ha però alimentato critiche sui costi del restauro, sull’aumento dei fondi pubblici e sulla limitata verificabilità dei dati fiscali.

Re Carlo III e la regina Camilla non si trasferiranno a Buckingham Palace una volta conclusi i lavori di ristrutturazione. La storica residenza londinese continuerà a essere il centro cerimoniale e operativo della monarchia britannica, ma non diventerà l’abitazione privata dei sovrani.

La scelta, annunciata nell’ambito della presentazione dei conti della casa reale, interrompe una consuetudine iniziata nel 1837 con l’ascesa al trono della regina Vittoria.

Carlo e Camilla resteranno a Clarence House, la residenza vicina a St James’s Palace nella quale il sovrano vive dal 2003.

Buckingham Palace resterà il centro della vita istituzionale

Secondo quanto comunicato dalla casa reale, la decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione e risponde anche all’intenzione di aumentare le possibilità di visita del palazzo.

La presenza stabile del monarca comporterebbe infatti misure di sicurezza che limitano le aree e il numero di persone ammesse.

Buckingham Palace continuerà a ospitare attività ufficiali, ricevimenti, cerimonie, incontri diplomatici ed eventi di Stato.

Carlo e Camilla potranno inoltre utilizzare alcune stanze private durante le giornate di lavoro e, secondo quanto riportato dal «Guardian», anche per occasionali pernottamenti.

Il palazzo, composto da 775 stanze, è attualmente accessibile ai visitatori solo in alcune aree e in determinati periodi dell’anno.

La Corona non ha ancora definito nel dettaglio come verranno ampliate le aperture, ma ha presentato la rinuncia alla residenza permanente come un modo per accrescere il beneficio pubblico di un edificio restaurato con fondi statali.

Il costo complessivo dell’intervento si aggira intorno ai 370 milioni di sterline dal «Guardian». La conclusione dei lavori, secondo il quotidiano britannico, è prevista per il prossimo anno.

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Pubblicate per la prima volta le tasse del re

L’annuncio sul futuro di Buckingham Palace è arrivato insieme alla prima comunicazione pubblica delle imposte pagate da Carlo III e dal principe William.

Per l’anno fiscale 2024-2025 il re ha versato 12,9 milioni di sterline tra imposte sul reddito e sulle plusvalenze, mentre il suo primogenito ne ha pagati 7,76 milioni.

Il «Guardian» riferisce inoltre che Carlo aveva versato 11,7 milioni nell’esercizio precedente e oltre 30 milioni complessivi dalla sua ascesa al trono, avvenuta nel 2022.

Le entrate private del sovrano provengono soprattutto dal Ducato di Lancaster, un portafoglio di terreni, immobili e investimenti destinato a garantire un reddito al monarca.

Secondo «Il Post», nell’anno fiscale 2024-2025 il re ha ricavato dal Ducato 26,5 milioni di sterline; il «Guardian» indica invece 25,2 milioni provenienti dagli utili del 2025-2026.

Non è stato diffuso, però, un prospetto dettagliato del calcolo delle imposte.

Il sovrano e il principe di Galles non sono legalmente obbligati a pagare queste tasse. La prassi risale al 1993, quando Elisabetta II e l’allora principe Carlo decisero volontariamente di assoggettare i propri redditi al fisco dopo le polemiche sui costi della ricostruzione del castello di Windsor.

Le critiche sulla trasparenza e sui finanziamenti pubblici

La pubblicazione delle cifre è stata presentata dalla Corona come un passo verso una maggiore trasparenza.

L’iniziativa arriva in un periodo di particolare attenzione sui conti della monarchia, anche in seguito agli scandali che hanno coinvolto l'ex principe Andrea per i suoi rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein.

Le informazioni diffuse, tuttavia, non hanno chiuso le polemiche. Il «Times», ad esempio, ha sollevato dubbi sul metodo utilizzato per calcolare le imposte.

Il «Guardian» cita invece il fiscalista Dan Neidle, secondo il quale l’assenza di conti dettagliati impedisce una verifica effettiva delle somme dichiarate.

Anche il gruppo antimonarchico Republic ha contestato la spesa per il restauro di Buckingham Palace e l’entità dei finanziamenti destinati alla famiglia reale. Il suo responsabile, Graham Smith, ha chiesto che l’edificio venga aperto integralmente al pubblico durante tutto l’anno.

L'uso del Sovereign Grant

Il contributo statale destinato alle funzioni istituzionali della monarchia, il cosiddetto Sovereign Grant, passerà dai 51,8 milioni di sterline del 2024-2025 a circa 100 milioni nel 2027-2028.

Per il 2026, secondo «Il Corriere della Sera», il finanziamento è invece di circa 138 milioni, una cifra temporaneamente più elevata anche a causa dei lavori nei palazzi reali.

Il parlamentare laburista George Foulkes, citato dal «Guardian», ha chiesto un controllo più incisivo del Parlamento sulla spesa, sostenendo che la pubblicazione delle tasse non risolva i dubbi sulla gestione del Sovereign Grant.

La casa reale rivendica invece l’obiettivo di conciliare il ruolo storico di Buckingham Palace con un uso più accessibile al pubblico.

Pur cessando di essere l’abitazione stabile del monarca, il Palazzo continuerà così a rappresentare la sede principale della Corona nella capitale e il luogo nel quale si concentrano le sue attività ufficiali.