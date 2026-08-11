Re Carlo è tornato a parlare della valanga che, nel 1988, travolse il gruppo con cui stava sciando a Klosters, nei Grigioni. L’allora principe di Galles ne uscì illeso, ma il suo caro amico Hugh Lindsay perse la vita. Un ricordo che, a distanza di oltre 38 anni, continua ad accompagnare il sovrano.

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo ha ricordato la valanga che, il 10 marzo 1988, travolse il gruppo con cui stava sciando a Klosters, nei Grigioni.

Il sovrano ne uscì illeso, mentre il suo amico Hugh Lindsay morì.

A oltre 38 anni di distanza, Carlo ha raccontato che la tragedia è ancora viva nella sua memoria e ha espresso gratitudine verso i soccorritori alpini. Riepilogo creato con

A più di 38 anni dalla valanga mortale che lo coinvolse sulle Alpi svizzere, re Carlo ha ricordato quei drammatici momenti. In un incontro con alcuni soccorritori alpini in Scozia - l'Assynt Mountain Rescue Team - il monarca, oggi 77enne, è tornato con la memoria al 10 marzo 1988.

Quel giorno Carlo, allora principe di Galles, si trovava con un gruppo di amici sulle montagne sopra Klosters, località turistica del Canton Grigioni. Durante un’escursione sugli sci, una valanga si staccò investendo il gruppo.

Carlo e diversi suoi accompagnatori riuscirono a mettersi in salvo senza riportare ferite. Per il suo caro amico, il maggiore Hugh Lindsay, invece, non ci fu nulla da fare. L’ex scudiero della regina Elisabetta II venne trascinato dalla massa di neve e morì.

Patricia Palmer-Tomkinson, che faceva parte dello stesso gruppo, rimase ferita nell’incidente.

«Ci è mancato poco», avrebbe detto il re riferendosi alla valanga, secondo quanto raccontato alla rivista «People» da Ben Dyson, presente all'evento.

Il ricordo di quella giornata è rimasto molto vivo in Carlo anche dopo tutti questi anni. L’incidente gli avrebbe fatto comprendere in modo diretto i pericoli a cui possono andare incontro le persone in montagna.

Royal Family Ecco tutti gli aggiornamenti di blue News sul mondo glamour dei reali britannici: immergetevi con noi nel mondo di re Carlo III, della regina Camilla, di Wiliam e Kate, Harry e Meghan & Co. Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Carlo ringrazia i soccorritori alpini

Durante l’incontro, il sovrano si è fatto illustrare il lavoro svolto dalla squadra di soccorso scozzese. Secondo Dyson, Carlo ha espresso gratitudine per l’impegno dei soccorritori e delle soccorritrici alpini.

L’Assynt Mountain Rescue Team opera in una zona remota del nord-ovest della Scozia e, come molte organizzazioni analoghe, si affida in larga parte al lavoro di volontari.

Per Carlo, il loro impegno ha anche un significato personale: la tragedia di Klosters costò la vita a uno dei suoi amici e, secondo le stesse parole del sovrano, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se i soccorsi non fossero intervenuti rapidamente.