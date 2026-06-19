Da autore deriso a protagonista di un film.

Ricky Memphis è tra i volti de «Il Grande Boccia», l'opera che racconta la vicenda di Tanio Boccia, regista diventato famoso per un'etichetta tanto ingombrante quanto controversa: quella di «peggior regista d'Italia». Oggi, però, la sua vicenda viene riletta da una prospettiva molto diversa.

Per decenni il suo nome è stato associato a produzioni realizzate con pochi mezzi e accolte da giudizi spesso impietosi. La sua reputazione è riassunta da una frase dello storico del cinema Steve Della Casa: «Boccia non è una creatura della critica trash e nessuno gli ha mai dedicato saggi o retrospettive. Era un mito negativo di Cinecittà, dove si diceva: peggio di così c'è solo Tanio Boccia».

«Ho accettato entusiasta»

È proprio da questo paradosso che prende forma il film diretto da Karen Di Porto. Più che soffermarsi sulle stroncature, l'opera prova a raccontare la tenacia di un uomo che ha continuato a fare cinema nonostante i limiti produttivi e l'indifferenza dell'industria.

Anche la realizzazione del progetto è stata una corsa a ostacoli. «Quando Galliano Juso mi ha proposto di girare Il grande Boccia, un film che sognava da trent'anni, ho accettato entusiasta. Era il 2017, il film è pronto solo ora e Galliano non c'è più», ha raccontato la regista.

Distribuito da Europictures e nelle sale dall'11 giugno, «Il Grande Boccia» riporta così al centro dell'attenzione una figura che continua a dividere. Non più soltanto il simbolo di un fallimento, ma il protagonista di una delle storie più singolari del cinema italiano.