Bonnie Tyler verrà omaggiata con un lungo corteo funebre. La cantante di «Total Eclipse of the Heart» si è spenta all'età di 75 anni l'8 luglio a causa di una malattia per la quale era in cura.

È stato confermato che il feretro della star arriverà nella sua casa di Mumbles, in Galles, il 15 agosto alle 15:30. I fan potranno rendere omaggio alla cantante schierandosi lungo la Newton Road a partire dalle 15:15.

La cerimonia funebre invece si terrà nella Chiesa di St. Mary a Swansea il 17 agosto a mezzogiorno.

Tyler, Gaynor Hopkins all'anagrafe, tornerà nella sua città natale di Skewen, Neath Port Talbot, e il corteo funebre attraverserà il villaggio intorno alle 13:20, prima di una cerimonia privata per la famiglia.

L'annuncio

«Gaynor è tragicamente scomparsa l'8 luglio 2026 in un ospedale in Portogallo, all'età di 75 anni. Nata Gaynor Hopkins a Skewen l'8 giugno 1951, era conosciuta professionalmente come Bonnie Tyler, un'amata cantante gallese la cui potente voce ha definito classici come Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero», si legge nell'annuncio.

«Dalle esibizioni nei club locali, ha raggiunto la fama mondiale, guadagnandosi un MBE, una nomination ai Grammy e un posto nella storia della musica con la sua iconica voce roca e le sue indimenticabili ballate», continua il messaggio.

«Era un'artista calorosa e generosa, la cui musica ha toccato varie generazioni e continua a riempire piste da ballo e locali di karaoke in tutto il mondo».

Dopo la notizia della morte di Tyler sono giunti numerosi messaggi di cordoglio da parte di fan della musica e di star come Rod Stewart, Bryan Adams e Catherine Zeta-Jones.

Tyler lascia il marito Robert Sullivan, con cui era sposata da oltre 50 anni.