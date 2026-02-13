Roberta Bruzzone sarà il volto di «Dentro la truffa», il nuovo programma di Rai 2 dedicato alla psicologia delle truffe e alle tecniche con cui i malintenzionati conquistano la fiducia delle vittime. Ad annunciarlo è stata la stessa criminologa attraverso i suoi canali social, anticipando una delle novità della prossima stagione della rete.

Per presentare il progetto, la Bruzzone ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha spiegato la filosofia della trasmissione. «Dopo il grande successo di «Nella mente di Narciso», prende forma un nuovo progetto per Rai 2: «Dentro la truffa"», scrive la criminologa.

Il programma entrerà «con rigore e chiarezza nei meccanismi psicologici, relazionali e comunicativi che rendono possibile la truffa», analizzando le strategie usate per manipolare le vittime e offrendo strumenti utili per riconoscere i segnali di pericolo.

Il nuovo format rappresenta un'evoluzione del percorso televisivo della psicologa e criminologa dopo «Nella mente di Narciso», dedicato ai profili psicologici dei protagonisti della cronaca nera.

Questa volta l'attenzione si sposterà sulla prevenzione, con casi reali e approfondimenti pensati per aiutare il pubblico a comprendere come nasce un raggiro e perché chiunque possa diventarne bersaglio.

L'annuncio ha raccolto numerosi commenti positivi sui profili social della Bruzzone, dove molti utenti hanno accolto con favore un programma dedicato a un fenomeno sempre più attuale. La data di debutto non è ancora stata svelata, ed è tra le già attese dai palinsesti Rai.