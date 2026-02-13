Una vacanza a Ibiza riporta Rocío Muñoz Morales al centro delle cronache rosa. L'esclusiva di Oggi la mostra a bordo di un'imbarcazione insieme a Fernando Nicolás, fondatore del gruppo della ristorazione Larrumba. Con loro compaiono anche Luna e Alma, le figlie nate dalla relazione con Raoul Bova. Le immagini hanno rapidamente acceso il dibattito sulla vita sentimentale della star spagnola.

TV Celebs Rocío Muñoz Morales fotografata con Fernando Nicolás: chi è l'imprenditore spagnolo

In Italia il suo volto è ancora poco conosciuto. In Spagna, invece, Fernando Nicolás è tra i nomi più noti dell'hospitality grazie a Larrumba, realtà nata a Madrid e confluita nel 2025 in GLH Singular Restaurants, gruppo che riunisce numerose insegne del settore.

Lontano dal mondo dello spettacolo, il fondatore ha sempre mantenuto un profilo riservato. Le apparizioni pubbliche sono rare, così come i contenuti condivisi sui social. Una scelta che rende ancora più forte la curiosità nata dopo la diffusione dell'esclusiva.

Secondo quanto riferito da Oggi, i due avrebbero trascorso alcuni giorni alle Baleari tra uscite in mare e momenti di relax. Nessuno dei diretti interessati ha commentato il servizio né chiarito la natura del rapporto.

Le fotografie arrivano alcuni mesi dopo la fine della relazione con Raoul Bova. Intanto l'attrice trascorrerà l'estate in Spagna, dove sarà impegnata anche in un nuovo progetto televisivo per TVE. A settembre, invece, tornerà nelle sale con «Quasi vera» di Fausto Brizzi e «La sera a Roma» di Enrico Vanzina.