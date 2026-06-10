Dopo settimane di indiscrezioni sulla fine della frequentazione, l'attrice spiega perché non vuole definire il rapporto con il pilota.

Spettacolo Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Andrea Iannone: «Ci siamo l'uno per l'altra»

Le voci di una rottura avevano dominato il gossip dell'ultimo mese.

Ora Rocío Muñoz Morales sceglie di intervenire personalmente e offre una versione diversa della storia. Intervistata dal settimanale «F», l'attrice parla di Andrea Iannone come di una presenza importante nella sua vita, ma evita di incasellare il loro legame in una definizione precisa.

«È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l'uno per l'altra», afferma la protagonista spagnola. Una dichiarazione che arriva dopo settimane di speculazioni nate attorno alla sua vita privata e che contribuisce a ridisegnare il quadro emerso finora.

A maggio diverse testate avevano infatti riferito di una possibile fine della frequentazione tra i due. Ad alimentare le indiscrezioni erano state anche alcune dichiarazioni della stessa attrice, che parlando della propria quotidianità si era definita una «mamma single». Parole interpretate da molti come il segnale di una separazione ormai definitiva.

Nell'intervista, però, Rocío preferisce concentrarsi sul presente. Spiega di aver attraversato una fase personale complessa e di aver imparato a non forzare gli eventi, scegliendo invece di valorizzare le relazioni che le trasmettono serenità e benessere.

La conversazione tocca inevitabilmente anche la fine della lunga storia con Raoul Bova, padre delle figlie Luna e Alma. L'attrice ammette di aver sofferto per l'esposizione mediatica della vicenda, sottolineando di aver sempre cercato di proteggere le bambine e di preservare il ruolo del loro padre.

Più che confermare o smentire le ricostruzioni circolate nelle ultime settimane, le sue parole chiariscono un punto preciso: Andrea Iannone continua ad avere un posto significativo nella sua vita. Sul nome da dare a quel rapporto, invece, Rocío Muñoz Morales preferisce non sbilanciarsi.