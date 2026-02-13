«A quel punto però è tardi. Ti rovini la vita, vai in depressione». Rocco Siffredi non usa mezzi termini parlando di OnlyFans e dei giovani che sognano guadagni facili. Intervistato in vista dell'uscita di «Blue», racconta di vedere sempre più ragazzi arrivare al porno professionale dopo avere inseguito il successo online senza ottenerlo.

«Ricevo migliaia di messaggi da ragazzi e ragazze. Li vedo confusi, persi», spiega.

Secondo Siffredi, molti aprono un profilo convinti che basti esporsi per fare soldi. Quando i risultati non arrivano, il passo successivo è spingersi oltre. «È una scelta indotta», afferma, aggiungendo che a quel punto «rompi i rapporti» e le conseguenze possono diventare irreversibili.

Le stesse paure attraversano «Blue», il film diretto da Eleonora Puglia in cui interpreta il padre di un'adolescente che pubblica online video sessualmente espliciti insieme al fidanzato.

Una decisione presa per risolvere un problema economico che finisce per travolgere la vita della ragazza e della sua famiglia.

Il cambiamento dell'industria dell'hard

Nell'intervista Siffredi riflette anche su come sia cambiata l'industria dell'hard. «Il porno come l'ho conosciuto io è agli ultimi respiri», sostiene, spiegando che oggi il settore è dominato dalle piattaforme digitali e dai creator indipendenti.

Intanto guarda anche al cinema tradizionale: rivela di essere in contatto con Matteo Garrone, per il quale svolge attività di consulenza, anche se al momento non è stato annunciato alcun progetto che lo veda nel cast di un suo film.