Dal nuovo film al ritorno davanti alla telecamera a 61 anni, fino al dramma vissuto in famiglia. In un'intervista a «Vanity Fair», Rocco Siffredi racconta perché non ha mai lasciato il mondo del porno e ricorda il momento in cui il figlio Leonardo ha rischiato la vita.

Rivelazioni intime Rocco Siffredi racconta perché è tornato al porno a 61 anni

Hai fretta? blue News riassume per te Rocco Siffredi spiega perché, a 61 anni, ha deciso di tornare davanti alla telecamera: «Questo è il mio mondo».

L'attore racconta anche il suo ruolo nel film «Blue» e il rigore con cui seleziona le ragazze della sua Academy.

Parlando della famiglia, rivela il dramma del figlio Leonardo, colpito da una grave pericardite: «Ci stava lasciando». Riepilogo creato con

Rocco Siffredi torna al cinema, ma stavolta in un ruolo lontano da quello che lo ha reso celebre.

In un'intervista a «Vanity Fair», l'attore racconta di essere tra i protagonisti di «Blue», il film diretto da Eleonora Puglia in cui interpreta il padre di una ragazza che apre un profilo su una piattaforma di contenuti per adulti per aiutare economicamente il fidanzato.

«Il padre che sono nel film è esattamente il padre che sono per i miei figli. L'unica differenza è che lì dovevo fare finta di non conoscere il mondo del porno, mentre in realtà ci bazzico per il 90% della mia giornata».

A margine del Festival della Televisione e del Cinema di Benevento, Siffredi parla anche della sua Academy e delle nuove Content House, spiegando di aver recentemente allontanato tre ragazze.

«Perché non erano convinte. Quando iniziano a chiedersi cosa le aspetta, sono io il primo a dire loro di lasciar perdere. Devi essere sicuro al cento per cento: se arrivi con mille dubbi, è meglio salutarsi subito».

Il ritorno davanti alla telecamera

Nel corso dell'intervista, Siffredi racconta anche il rapporto con il proprio lavoro e spiega perché, a 61 anni, ha deciso di tornare davanti alla telecamera.

«A volte ho l'impressione che siano attratti soprattutto dall'aspetto economico mentre io, da ragazzo, avrei pagato per fare questo lavoro: è questo che mi ha fatto resistere per quarant'anni. Ed è anche il motivo per cui sono tornato davanti alla telecamera a sessantun anni».

Alla domanda sul perché di questa scelta, la sua risposta è netta.

«Perché questo è il mio mondo. A differenza di tante donne che, dopo un periodo, se ne allontanano anche con rabbia, io continuo ad avere la stessa passione. C'è sempre stata e ci sarà sempre».

L'attore parla anche della sua famiglia con orgoglio: «Mi sono usciti due figli pazzeschi: uno si è laureato in Ingegneria Meccanica e l'altro in Economia e Commercio».

«Mio figlio ci stava lasciando»

La parte più intensa dell'intervista riguarda però il figlio Leonardo, che ha dovuto interrompere la sua attività sportiva a causa di una grave pericardite.

«Leonardo, il più sportivo, ha avuto una sfortuna enorme: una pericardite. Si allenava otto ore al giorno, lo sport era tutta la sua vita: ha dovuto fermarsi e ricominciare da capo. È stato un anno durissimo».

Siffredi racconta che il ragazzo è ancora seguito dai medici e rivela quanto la situazione sia stata critica.

«Ha avuto una pericardite così aggressiva che i medici lo hanno inserito in uno studio clinico perché non avevano mai visto un caso del genere: era già in cura e ha dovuto comunque subire un intervento d'urgenza. Ci stava lasciando».

Anche la moglie Rosa Caracciolo, aggiunge, ha vissuto quel periodo con enorme sofferenza. «Mia moglie ha sofferto tantissimo».