Sanremo è ancora nei pensieri di Rosa Chemical. Tre anni dopo «Made in Italy», l'artista ha raggiunto la maturità per affrontare di nuovo il Festival, l'esperienza che nel 2023 lo ha portato dall'underground al grande pubblico e ha cambiato il corso della sua carriera.

«Oggi mi piacerebbe tornare con la consapevolezza e la maturità che ho acquisito», ha detto al Giffoni Impact, dove è stato ospite il 19 luglio, riferendosi anche al momento di depressione vissuto in seguito al successo.

A Giffoni c'è stato spazio inoltre per una riflessione sul mondo della musica. «Fo*tiamocene dei numeri», ha detto, criticando un sistema in cui streaming, hype e classifiche finiscono per contare più delle canzoni. «Questa è la morte dell'arte».

Una posizione che rispecchia il suo percorso artistico, costruito senza seguire etichette o compromessi, dal rap alla trap fino al pop. Un'indipendenza che attribuisce anche all'educazione ricevuta dalla madre Rosa, cresciuto senza sentirsi mai giudicato o sbagliato.

La serata si è chiusa con l'esibizione di «Made in Italy», il brano che nel 2023 lo fece conoscere al pubblico dell'Ariston.