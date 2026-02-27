A pochi giorni dal matrimonio del principe William e Kate Middleton, una semplice frase del futuro re mise sotto pressione l'uomo incaricato di coordinare uno degli eventi più seguiti della storia della monarchia britannica. A raccontare il retroscena è oggi l'ex segretario privato dei principi William e Harry.

Il matrimonio di William e Kate Middleton.

La richiesta «Ero terrorizzato»: il retroscena sul matrimonio di William e Kate emerge dopo 15 anni

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex segretario Jamie Lowther-Pinkerton racconta di aver vissuto con grande tensione l'organizzazione del royal wedding del 2011.

Secondo il suo racconto, fu una frase pronunciata da William ad attribuirgli l'intera responsabilità dell'evento.

L'ex collaboratore parla anche del suo rapporto con Kate Middleton e del legame rimasto con la famiglia reale.

In una recente intervista, ripresa da «Vanity Fair», Jamie Lowther-Pinkerton, ex segretario privato dei principi William e Harry, è tornato sul matrimonio reale del 29 aprile 2011, ricordando quanto fosse delicata l'organizzazione della cerimonia.

Come racconta lui stesso, il momento di maggiore tensione arrivò quando William gli disse semplicemente: «Sei tu a gestirlo».

Una frase che, ammette, gli fece comprendere di avere sulle spalle la responsabilità dell'intero evento. «Ero terrorizzato», confessa.

Coordinare senza sbagliare

Lowther-Pinkerton, ex ufficiale dell'esercito britannico, paragona quel compito a una vera e propria operazione militare.

Centinaia di professionisti erano impegnati nei diversi aspetti dell'organizzazione, mentre lui doveva assicurarsi che ogni elemento funzionasse alla perfezione senza interferire con il lavoro degli specialisti.

Alla fine tutto si svolse senza imprevisti e il matrimonio di William e Kate Middleton divenne uno degli eventi televisivi più seguiti degli ultimi decenni.

L'imbarazzante incontro con Kate

Nel corso dell'intervista, l'ex funzionario racconta anche un episodio più leggero avvenuto anni dopo.

Durante un incontro con la principessa del Galles, Kate si avvicinò per salutarlo con un bacio sulla guancia, mentre lui, per rispetto del protocollo, abbassò istintivamente la testa.

«Ero così imbarazzato che ho quasi rischiato di darle una testata», scherza. Subito dopo la definisce una persona «straordinaria», aggiungendo che William «ha scelto bene» e che i due formano una coppia molto affiatata.

Il ricordo di Harry

Jamie Lowther-Pinkerton ha lavorato a stretto contatto con William e Harry fin da quando i due principi erano poco più che ventenni, seguendoli anche durante il loro percorso nelle forze armate.

Descrive il proprio ruolo come quello di una guida capace di essere severa quando necessario, ma senza mai perdere equilibrio.

Nonostante il principe Harry abbia criticato duramente la vita di corte nel memoir «Spare», pubblicato nel 2023, ha riservato parole di grande stima proprio a Lowther-Pinkerton, soprannominato «JLP».

Nel libro lo descrive come un uomo rigoroso, formato dal migliore addestramento militare britannico e incapace di tollerare superficialità o sciocchezze.

Il silenzio sulla frattura tra i due fratelli

Quando gli viene chiesto dell'attuale rapporto tra William e Harry, Lowther-Pinkerton preferisce non entrare nei dettagli.

Nell'intervista spiega di non voler commentare una vicenda così personale, limitandosi a dire di voler ancora molto bene a Harry e di continuare a vedere in lui numerose qualità. «Sono un inguaribile ottimista», conclude.