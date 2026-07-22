Hai fretta? blue News riassume per te Il principe George compie 13 anni e si prepara a iniziare gli studi all'Eton College, seguendo le orme del padre William.

Secondo il settimanale «Oggi», il giovane reale è cresciuto con un'infanzia il più possibile normale, nonostante il suo ruolo nella successione al trono.

Sport, natura e storia sono tra le principali passioni del futuro sovrano britannico. Riepilogo creato con

Oggi, mercoledì 22 luglio, il principe George festeggia il suo 13° compleanno e si avvicina a una nuova fase della sua vita.

Il primogenito del principe William e di Kate Middleton è secondo nella linea di successione al trono britannico e, come sottolinea il settimanale «Oggi», si prepara a un percorso sempre più orientato al ruolo che un giorno sarà chiamato a ricoprire.

Con l'ingresso nell'adolescenza, George entra anche nel ristretto gruppo dei giovani principi delle monarchie europee. Tra questi figurano Joséphine e Vincent di Danimarca, Eléonore del Belgio e Ariane dei Paesi Bassi.

Insieme alla principessa Estelle di Svezia, è però uno dei pochissimi destinati a diventare sovrano.

Una nuova tappa all'Eton College

Secondo «Oggi», in settembre George inizierà gli studi all'Eton College, il celebre istituto britannico frequentato in passato anche dal padre William e dallo zio Harry.

Dopo gli anni trascorsi alla Lambrook School, dove studiano anche i fratelli Charlotte e Louis, il giovane principe affronterà così un passaggio considerato fondamentale nella formazione dei futuri membri della famiglia reale.

La scelta di Eton era da tempo al centro delle indiscrezioni della stampa britannica.

Come ricorda il settimanale, in passato si era parlato anche dell'ipotesi Marlborough College, frequentato dalla madre, ma alla fine la famiglia avrebbe optato per la scuola che rappresenta una lunga tradizione per la monarchia britannica.

Sport, natura e storia tra le sue passioni

Pur essendo uno dei ragazzi più fotografati al mondo, George continua a mantenere un profilo molto riservato. William e Kate hanno sempre cercato di offrirgli un'infanzia il più possibile normale, limitando le apparizioni pubbliche allo stretto necessario.

Come evidenzia sempre «Oggi», il principe nutre una forte passione per lo sport. È un tifoso dell'Aston Villa, segue spesso il calcio insieme al padre e pratica anche il tennis.

Negli ultimi anni ha inoltre mostrato interesse per la natura e la tutela dell'ambiente, temi condivisi con la famiglia reale.

Tra le curiosità che emergono sul giovane principe c'è anche l'interesse per la storia, in particolare per la Seconda guerra mondiale. Negli ultimi tempi George ha partecipato ad alcuni eventi commemorativi insieme ai genitori, incontrando veterani e visitando luoghi simbolo della storia militare britannica.

Ormai alto quasi quanto la madre, George si lascia alle spalle l'infanzia e si prepara ad affrontare una nuova fase della sua crescita. L'ingresso a Eton rappresenterà uno dei primi passi verso le responsabilità che, un giorno, lo attendono come futuro re del Regno Unito.