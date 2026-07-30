Un video per ripercorrere i momenti più belli degli ultimi mesi e poi il ritorno a Balmoral. Kate Middleton e il principe William salutano l'estate con un album di famiglia, prima di ritirarsi nella residenza scozzese dove i Windsor trascorrono tradizionalmente le vacanze.

Hai fretta? blue News riassume per te Kate Middleton e il principe William hanno pubblicato sui social un video con i momenti più significativi dell'estate, dagli impegni ufficiali alle foto di famiglia.

Tra gli scatti compaiono anche i tre figli George, Charlotte e Louis, oltre alle immagini del quindicesimo anniversario di matrimonio dei principi del Galles.

Dopo il «Summer Rewind», la famiglia si prepara a trasferirsi a Balmoral, la storica residenza scozzese dove i Windsor trascorrono ogni anno le vacanze estive. Riepilogo creato con

Prima di ritirarsi nella residenza scozzese di Balmoral, il principe William e Kate Middleton hanno deciso di ripercorrere gli ultimi mesi con un video pubblicato sui social.

Il post, intitolato «The Summer Rewind», raccoglie alcuni dei momenti più significativi dell'estate appena trascorsa e ringrazia tutte le persone che l'hanno resa speciale.

Tra le immagini scorrono gli appuntamenti più importanti dell'agenda reale: dal garden party a Buckingham Palace al Royal Ascot, passando per Wimbledon, dove la principessa del Galles ha premiato la vincitrice del torneo femminile.

C'è spazio anche per la visita di Kate al Christie Hospital, dove ha incontrato un'ex paziente oncologica, e per quella all'asilo di Reggio Emilia, conosciuto a livello internazionale per il suo metodo educativo.

Celebrità e ricordi di famiglia

Nel montaggio compaiono anche alcuni volti noti, tra cui Robert Irwin, Emma Watson e Benedict Cumberbatch, immortalati durante eventi legati all'Earthshot Prize e alla tutela della fauna selvatica.

Non mancano poi i momenti più personali. Il video ripropone la fotografia diffusa ad aprile in occasione del quindicesimo anniversario di matrimonio di William e Kate, che ritrae la famiglia distesa sull'erba insieme ai cani Orla e Otto.

Spazio anche ai ritratti dei tre figli pubblicati per i rispettivi compleanni: Louis ad aprile, Charlotte a maggio e George a luglio. Quest'ultimo è stato fotografato da Matt Porteous dopo il Trooping the Colour.

Il ritorno a Balmoral

La pubblicazione del video, come riferito fra gli altri anche da «Gente», coincide con l'imminente trasferimento della famiglia reale in Scozia. Il castello di Balmoral chiuderà infatti al pubblico il 9 agosto, come avviene ogni anno poco prima dell'arrivo dei Windsor.

La tenuta è da oltre un secolo una delle residenze più importanti della monarchia britannica.

Fu acquistata nel 1852 dal principe Alberto per la regina Vittoria e, negli anni, è diventata il luogo dove la famiglia reale trascorre abitualmente le vacanze estive. Anche Elisabetta II vi si trasferiva ogni anno tra la fine di luglio e l'inizio di ottobre.

Per William, però, Balmoral ha anche un valore personale. Fu proprio qui che lui e Kate, agli inizi della loro relazione nel 2001, riuscivano a trascorrere del tempo lontano dai fotografi.

Nella proprietà si trova inoltre il cottage Tam-Na-Ghar, regalato al principe dalla Regina Madre e rimasto negli anni uno dei luoghi più riservati della famiglia.

L'ultima estate prima di una nuova fase

Passeggiate nei boschi, battute di pesca e giornate lontane dai riflettori continuano a rappresentare la tradizione estiva dei Windsor.

Lo scorso anno, mentre Kate affrontava la chemioterapia, William aveva spiegato di voler regalare ai figli un'estate «spensierata», permettendo a George, Charlotte e Louis di costruire ricordi in un luogo che considera fondamentale per la propria storia.

Quest'anno le vacanze assumono un significato particolare anche per George. Il principe, infatti, inizierà in autunno il percorso a Eton, segnando l'inizio di una nuova fase della sua vita. Prima del ritorno agli impegni ufficiali, Balmoral sarà ancora una volta il rifugio della famiglia reale.