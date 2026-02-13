La foto, scattata il mese scorso a Hillsborough Castle, residenza reale vicino a Belfast, durante una visita di re Carlo e la regina Camilla in Irlanda del Nord, mostra la sovrana in abito lungo blu.

E suggella l'impegno della stessa sovrana a favore dell'alfabetizzazione e della promozione della lettura di libri (di cui è grande appassionata) fra i bambini del Regno.

L'immagine accompagnerà un'edizione speciale di un volume per l'infanzia della scrittrice Katherine Rundell, che sarà diffuso a Natale a cominciare dalle scuole e dalle biblioteche.

Ogni copia conterrà un messaggio personale di contenuto fantastico autografato da Camilla: che nelle ultime settimane ha incontrato in Scozia, per parlare di libri per ragazzi, pure J.K. Rowling, popolarissima autrice della saga di «Harry Potter» (oltre che promotrice di controverse campagne recenti sui temi dei limiti dei diritti dei trans e sulla singolarità di genere femminile).

La regina è circa un anno e mezzo più grande di suo marito.