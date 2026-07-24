Meghan Markle sarà ospite speciale della prossima puntata di MasterChef Australia. La duchessa del Sussex affiancherà i giudici del talent culinario, invitando i concorrenti a raccontare la propria storia attraverso la cucina. La sua partecipazione, però, ha già acceso il dibattito sui tabloid britannici.

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle sarà giudice ospite di una puntata di MasterChef Australia, in onda il 26 luglio su Network 10.

La duchessa ha invitato i concorrenti a preparare piatti legati ai propri ricordi, definendo la cucina «un linguaggio d'amore».

La sua partecipazione è stata gratuita, ma ha comunque scatenato critiche da parte dei tabloid e di alcuni utenti sui social. Riepilogo creato con

Dopo mesi di attesa, arriva finalmente in tv la puntata di MasterChef Australia con Meghan Markle nelle vesti di giudice ospite.

L'episodio andrà in onda domenica 26 luglio su Network 10 e vede la duchessa del Sussex affiancare, per una sera, i giudici Poh Ling Yeow, Sofia Levin e Jean-Christophe Novelli.

La registrazione risale ad aprile, quando Meghan si trovava in Australia insieme al principe Harry.

Per l'occasione, ai concorrenti è stata affidata una sfida particolare: realizzare un piatto «degno di una duchessa». Più che la tecnica, però, la showgirl ha voluto mettere al centro il valore emotivo della cucina.

«La cucina è un linguaggio d'amore»

«Per me il cibo e la cucina sono un linguaggio d'amore. È il mio modo di esprimere affetto, di prendermi cura dei miei amici, della mia famiglia e dei miei figli», ha spiegato durante la puntata.

La duchessa ha quindi invitato gli aspiranti chef a raccontare un ricordo personale attraverso i loro piatti: «Vorrei che trovaste una connessione emotiva mentre cucinate. Qual è la storia dietro il vostro piatto? Qualcosa che appartiene alla vostra famiglia o a un ricordo... qualcosa di sentimentale».

Per la prova, Meghan ha suggerito una selezione di ingredienti stagionali, tra cui frutta e noci locali, limoni, fragole, sedano, carote, topinambur e miele.

Non sono mancati nemmeno i fiori edibili, da sempre una delle sue passioni in cucina, proposti come decorazione per le preparazioni.

Nessun cachet per la duchessa

Secondo quanto emerso, la duchessa non avrebbe ricevuto alcun compenso per la sua partecipazione al programma. L'emittente avrebbe invece effettuato una donazione benefica a un'organizzazione indicata da Meghan, senza rendere noti né l'importo né il nome dell'ente.

La presenza dell'ex attrice nel talent culinario non è comunque passata inosservata.

Alcuni tabloid britannici hanno criticato l'utilizzo del titolo di duchessa per promuovere la puntata, mentre sui social non sono mancati commenti polemici da parte di chi contesta la sua presenza nel programma, sostenendo che non abbia le competenze di una cuoca professionista.