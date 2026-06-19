Ryan Gosling
A novembre l'attore riceverà uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell'industria cinematografica americana.
Ryan Gosling riceverà il 40° American Cinematheque Award, il premio che celebra gli artisti capaci di lasciare un segno duraturo nel cinema contemporaneo.
La consegna avverrà il 2 novembre durante l'American Cinematheque Awards Gala, ospitato al Beverly Hilton di Los Angeles.
L'organizzazione rende omaggio a un percorso che attraversa film molto diversi tra loro, da «Half Nelson» a «Drive», da «Blue Valentine» a «La La Land», fino al fenomeno globale di «Barbie». Un talento capace di passare dal cinema indipendente ai blockbuster senza perdere identità.
A rafforzare ulteriormente il momento d'oro dell'attore è «Project Hail Mary», il film di fantascienza uscito a marzo che si è imposto come uno dei maggiori successi al botteghino del 2026.
L'American Cinematheque ha definito Gosling un interprete dalla straordinaria versatilità, in grado di unire intensità, vulnerabilità e carisma in ogni ruolo.
L'attore raccoglie il testimone di Michael B. Jordan, premiato lo scorso anno e poi vincitore dell'Oscar come miglior attore per «Sinners».
Tra i recenti destinatari del riconoscimento figurano anche Scarlett Johansson, Ryan Reynolds, Helen Mirren e Jessica Chastain.