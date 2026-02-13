Sabrina Impacciatore torna su un set italiano con «Un'altra madre», thriller psicologico diretto da Francesco Carrozzini. Nel film interpreta Olga, una terapeuta che conduce un ritiro per persone segnate da traumi profondi.
Il rientro arriva dopo circa due anni trascorsi soprattutto negli Stati Uniti. Al primo servizio fotografico per il film, i fotografi le hanno gridato «Bentornata, ti vogliamo qui per noi». «Mi veniva quasi da piangere», ha detto la Impacciatore a «iO Donna».
Il legame con gli Usa, però, resta forte. «Questa è la mia terra, il mio sangue, ma sento che per me l'America è un luogo dell'anima, perché mi ha salvata più di una volta».
A Los Angeles è cambiata anche la sua vita privata. Il compagno è «fortemente credente» e le legge passi della Bibbia. Una dimensione spirituale che ha coinvolto anche l'attrice. Sul rapporto aggiunge: «Quando mi si avvicina il mio fidanzato, mi sento tremare».
«Un'altra madre» vede nel cast anche Alessandro Borghi, Francesco Gheghi, Carlotta Gamba e Pierluigi Gigante e arriverà su Prime Video. Il 10 settembre la Impacciatore tornerà inoltre nei panni di Esmeralda nella seconda stagione di «The Paper», su Sky e NOW.