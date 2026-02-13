Il rientro arriva dopo circa due anni trascorsi soprattutto negli Stati Uniti. Al primo servizio fotografico per il film, i fotografi le hanno gridato «Bentornata, ti vogliamo qui per noi». «Mi veniva quasi da piangere», ha detto la Impacciatore a «iO Donna».

Il legame con gli Usa, però, resta forte. «Questa è la mia terra, il mio sangue, ma sento che per me l'America è un luogo dell'anima, perché mi ha salvata più di una volta».

A Los Angeles è cambiata anche la sua vita privata. Il compagno è «fortemente credente» e le legge passi della Bibbia. Una dimensione spirituale che ha coinvolto anche l'attrice. Sul rapporto aggiunge: «Quando mi si avvicina il mio fidanzato, mi sento tremare».

«Un'altra madre» vede nel cast anche Alessandro Borghi, Francesco Gheghi, Carlotta Gamba e Pierluigi Gigante e arriverà su Prime Video. Il 10 settembre la Impacciatore tornerà inoltre nei panni di Esmeralda nella seconda stagione di «The Paper», su Sky e NOW.