Salmo ha mostrato su TikTok la cicatrice lasciata dall'asportazione di un carcinoma basocellulare sul viso. Nel video, rilanciato il 1° agosto, indica la tempia: «Mi è stato asportato e ora sta ricrescendo». Il rapper non precisa quando sia stato operato né quali cure dovrà affrontare.

Il 42enne, all'anagrafe Maurizio Pisciottu, attribuisce il tumore alle protezioni solari. «Purtroppo io, come tanti, ho messo le creme e il risultato è il cancro della pelle».

Il riferimento è alla polemica aperta da Debora Rasio. La nutrizionista e specialista in Oncologia aveva sostenuto che una maggiore esposizione al sole proteggerebbe dal melanoma e che le creme aumenterebbero il rischio di tumori cutanei.

L'Istituto superiore di sanità e la Società italiana di dermatologia hanno respinto queste tesi. Le creme solari non risultano cancerogene, mentre i raggi UV rappresentano il principale fattore di rischio per i tumori della pelle.

Il carcinoma basocellulare è diverso dal melanoma. È il tumore cutaneo più comune, cresce in genere lentamente e si diffonde raramente ad altri organi.

Salmo prosegue intanto il tour estivo. Dopo il concerto del 2 agosto a Palmanova, il calendario prevede Roccella Ionica il 7, Catania il 9, Palermo l'11 e Montesilvano il 28 agosto.