«Sui set italiani ci sono sempre i soliti noti e si parla troppo romanesco»: Salvatore Esposito rilancia così la sua critica al cinema italiano, mentre continua a lavorare sempre più spesso in produzioni internazionali. All'orizzonte c'è anche una collaborazione con due premi Oscar, ma titolo e dettagli sono ancora coperti dal massimo riserbo.
L'espansione internazionale è già una realtà. Esposito interpreta Bindo Maserati in «Maserati: The Brothers», biopic in lingua inglese diretto dal premio Oscar Robert Moresco, con un cast che comprende Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia, Jessica Alba e Michele Morrone.
L'impegno annunciato di recente resta però distinto dal film dedicato alla famiglia Maserati. Nell'intervista a «Repubblica» non ha svelato il titolo, mentre le riprese prenderanno il via a breve.
Nel frattempo prosegue anche il percorso in Italia. Sky ha già annunciato la seconda stagione di «Piedone – Uno sbirro a Napoli», che vedrà Esposito tornare nei panni dell'ispettore Vincenzo Palmieri. L'attore ha inoltre contribuito al soggetto della serie.
Tra un set e l'altro è arrivato anche il matrimonio. Il 18 luglio Salvatore Esposito ha sposato Paola Rossi a Vietri sul Mare, dopo dodici anni di relazione.
Archiviati i festeggiamenti, l'agenda resta fitta di impegni: il ritorno di «Piedone», l'uscita di «Maserati: The Brothers» e il lavoro internazionale ancora top secret confermano una carriera sempre più orientata oltre i confini italiani.