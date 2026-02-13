Senza peli sulla lingua Salvatore Esposito boccia il cinema italiano: «Sempre i soliti noti e troppo romanesco»

«Sui set italiani ci sono sempre i soliti noti e si parla troppo romanesco»: Salvatore Esposito rilancia così la sua critica al cinema italiano, mentre continua a lavorare sempre più spesso in produzioni internazionali. All'orizzonte c'è anche una collaborazione con due premi Oscar, ma titolo e dettagli sono ancora coperti dal massimo riserbo.