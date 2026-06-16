Con un lungo sfogo sui social, Sarah Felberbaum racconta il periodo difficile che sta attraversando. L'attrice parla di ansia, della fatica di uscire di casa e del sostegno del marito Daniele De Rossi: «Per una sera mi sono ricordata cosa significa essere felice».

Hai fretta? blue News riassume per te Sarah Felberbaum ha condiviso sui social una riflessione sul periodo di ansia che sta vivendo.

L'attrice aveva già parlato apertamente della depressione in un'intervista del 2023.

Al suo fianco continua a esserci il marito Daniele De Rossi, definito più volte il suo punto di riferimento.

Sarah Felberbaum è tornata a parlare apertamente della propria salute mentale.

L'attrice ha condiviso sui social una lunga riflessione dopo aver assistito a un concerto di Cesare Cremonini a Roma, raccontando un periodo particolarmente delicato segnato dall'ansia.

Nel post, accompagnato da alcune fotografie scattate durante la serata, compare anche un'immagine che la ritrae abbracciata dal marito Daniele De Rossi e da un'amica.

Un gesto simbolico che racconta il valore delle persone più vicine nei momenti difficili.

«La gente mi mette ansia»

Felberbaum spiega di aver attraversato «uno dei momenti più brutti» della sua vita dopo un anno complicato. L'idea di uscire di casa, racconta, le provocava disagio.

«La gente ultimamente mi mette ansia», scrive. «Mi sento al sicuro solo a casa, con mia mamma o mia sorella, con i miei figli o mio marito».

Alla fine si è lasciata convincere dagli amici a partecipare al concerto. Una decisione che si è trasformata in qualcosa di più di una semplice serata.

«Per un istante mi sono ricordata cosa significa essere felice», racconta. «Per me non è stato un semplice concerto. È stato un momento di felicità».

Le confessioni sulla depressione

Non è la prima volta che l'attrice affronta pubblicamente il tema del benessere psicologico. In un'intervista rilasciata a «Oggi» nel 2023, aveva raccontato di conoscere bene la depressione e di avere vissuto anni caratterizzati da forti alti e bassi emotivi.

In quell'occasione aveva spiegato come il rapporto con Daniele De Rossi avesse rappresentato un punto di svolta. All'inizio, aveva confessato, la serenità dell'ex capitano della Roma quasi la disorientava.

Con il tempo, però, aveva compreso che era possibile vivere le emozioni senza passare necessariamente attraverso la sofferenza.

Il sostegno di De Rossi

Felberbaum aveva parlato anche del percorso terapeutico intrapreso negli anni e delle difficoltà affrontate dopo la nascita del secondo figlio, Noah. Un periodo complesso che l'ha portata a chiedere aiuto e a lavorare su sé stessa.

Oggi la sfida ha un nome diverso: ansia. E l'attrice ha scelto ancora una volta di raccontarla senza filtri.

Accanto a lei continua a esserci De Rossi, che negli ultimi mesi si è trasferito per la sua avventura sulla panchina del Genoa. Una distanza che ha cambiato gli equilibri familiari, ma non il legame tra i due.

Nei suoi racconti, l'ex campione del mondo resta il porto sicuro a cui tornare quando le fragilità riaffiorano.

E proprio quel sostegno, insieme all'affetto degli amici e della famiglia, ha reso speciale una serata che per molti sarebbe stata soltanto un concerto.