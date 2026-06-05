Selvaggia Lucarelli
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Mediaset ha ufficializzato i volti della prossima edizione del reality. Le riprese partiranno a breve dalle Filippine.
Ora è ufficiale: sarà Selvaggia Lucarelli, insieme all'inviato Alvin, a condurre «L'Isola dei Famosi» nella prossima edizione, e non Belen Rodriguez, come invece si sospettava fino a pochi giorni fa.
Una scelta che segna un cambiamento significativo per il reality di Canale 5.
Mediaset, come riporta «Leggo», ha spiegato le ragioni dietro la selezione del volto nuovo per il programma: l'obiettivo è quello di proporre una nuova interpretazione editoriale del format.
Secondo la rete privata italiana la conduttrice saprà valorizzare al meglio le dinamiche umane e i protagonisti della trasmissione, con uno sguardo che promette di essere autorevole e contemporaneo.
Al fianco di Lucarelli ci sarà, come detto, Alvin, volto storico del programma, che garantirà così la necessaria continuità al format.
L'accostamento dei due conduttori, dunque, mira a bilanciare innovazione e tradizione.
Ricordiamo che da quest'anno il popolare reality show tornerà su Canale 5 con una veste rinnovata, dal momento che non andrà in diretta, ma vedremo delle registrazioni.
La produzione ha scelto le Filippine come cornice per la nuova edizione e le riprese prenderanno il via a breve.