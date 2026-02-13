Hai fretta? blue News riassume per te Melissa Satta ha commentato il caso del gioielliere Mario Roggero, provocando la replica sarcastica di Selvaggia Lucarelli.

Dopo aver dichiarato di non seguire la giornalista, Satta è stata contraddetta da uno screenshot pubblicato da Lucarelli, che mostrava un messaggio privato ricevuto dalla showgirl.

La polemica, nata da una diversa opinione sulla sentenza, si è così trasformata in uno scontro personale sui social. Riepilogo creato con

Da una presa di posizione su un caso giudiziario a uno scontro personale consumato tra interviste, storie Instagram e messaggi privati.

È diventato rapidamente incandescente il confronto a distanza tra Melissa Satta e Selvaggia Lucarelli, iniziato dopo il commento della showgirl sulla condanna del gioielliere Mario Roggero.

Roggero, lo ricordiamo, è stato di recente condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l’assalto alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, in Piemonte.

Una vicenda che continua a provocare reazioni contrastanti e sulla quale anche Satta ha scelto di intervenire pubblicamente.

La showgirl, come riporta «Chi», ha condiviso sui social una riflessione rivolta agli utenti, invitandoli a immaginare di trovarsi nella stessa situazione del commerciante. «Fatevi una bella domanda, ma se fosse successo a voi?», ha scritto.

La frecciata di Lucarelli

Il messaggio ha attirato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, che ha replicato con una battuta sarcastica: «A breve un programma su Rai 1 in coppia con Brumotti».

La polemica avrebbe potuto fermarsi lì. A riaccenderla, però, sono state le dichiarazioni rilasciate successivamente da Satta al «Corriere della Sera».

Interpellata sulle critiche della giornalista, la showgirl ha spiegato di non seguirla e ha rivendicato la propria esperienza televisiva e la propria popolarità.

«Non la seguo. Sono vent’anni che faccio programmi. Non mi occupo di politica e non ho bisogno di popolarità. Sono seguita da cinque milioni di persone», ha dichiarato.

Spunta il messaggio privato

La risposta di Lucarelli è arrivata attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. La giornalista, reduce dalle registrazioni nelle Filippine della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ha dapprima ironizzato sul riferimento ai numeri social.

«Cinque milioni di follower, come se significasse qualcosa», ha scritto.

Subito dopo, come racconta anche «Novella2000», ha pubblicato lo screenshot di un messaggio privato che, secondo quanto mostrato, le sarebbe stato inviato proprio da Melissa Satta.

Nella conversazione la showgirl scrive: «Ho espresso solo un giudizio da libera cittadina. Invece vedo che a te piace molto spaziare… Fai un po’ di tutto! Brava».

Lucarelli ha quindi evidenziato quella che considera una contraddizione tra le parole pronunciate durante l’intervista e il comportamento della Satta sui social.

«Non mi segue, però ha letto la mia storia e ieri mi ha anche scritto in modalità passivo aggressiva», ha commentato la giornalista.

Lo scontro, partito da due posizioni differenti sul caso Roggero, si è così trasformato in un confronto diretto tra le due protagoniste.

Arriverà la controrisposta di Melissa Satta? Staremo a vedere.