Niente anticipazioni sui naufraghi, nessun dettaglio sulle prove e neppure un indizio sullo svolgimento del gioco.

Dalle Filippine, dove sono in corso le registrazioni della nuova «Isola dei Famosi», Selvaggia Lucarelli ha scelto di mantenere il massimo riserbo sul programma.

Ma mentre chiude la porta agli spoiler, apre quella a un racconto molto personale della sua esperienza nel Paese che ospita il reality.

«Non posso spoilerare», ha scritto ai follower sui social. Poco dopo, però, la giornalista e conduttrice ha condiviso la riflessione che più di tutte ha attirato l'attenzione dei suoi follower.

«Ho visitato forse 50 Paesi nel mondo e le Filippine non saranno mai in cima alla lista dei posti da vedere. Eppure sono una delle cose più belle che abbia visto», ha scritto Lucarelli sul suo profilo Instagram, raccontando l'impatto che l'arcipelago asiatico ha avuto su di lei.

«Pensavo che un viaggio solo mare mi avrebbe stufata»

Parole che arrivano nel pieno delle riprese della nuova edizione, la prima ambientata nelle Filippine dopo gli anni trascorsi in Honduras. Un cambiamento significativo per un format che punta a rinnovarsi anche attraverso una nuova ambientazione.

La conduttrice ha ammesso di essere partita con aspettative molto diverse. «Pensavo che un viaggio solo mare mi avrebbe stufata», ha confessato in un altro post pubblicato sui social, spiegando come l'esperienza si sia rivelata molto lontana da ciò che immaginava prima della partenza.

Nessuna anticipazione

Nei contenuti condivisi finora non compaiono anticipazioni sui concorrenti o sulle dinamiche del reality. Per il momento, il racconto dell'«Isola dei Famosi» passa soprattutto attraverso paesaggi tropicali, traversate in barca e impressioni personali della sua nuova conduttrice.

La trasmissione non ha ancora una data ufficiale di debutto. Mediaset ha confermato l'arrivo del programma su Canale 5 con Selvaggia Lucarelli e Alvin alla conduzione, mentre le registrazioni sono in corso tra giugno e luglio nelle Filippine.

Le puntate saranno poi montate per la programmazione autunnale, indicata dalle anticipazioni di settore tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.