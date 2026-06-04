La regina del country sarà protagonista di un nuovo film prodotto con il suo coinvolgimento diretto. Alla regia e alla sceneggiatura c'è Leah McKendrick.

La vita e la carriera di Shania Twain diventano un film.

Secondo quanto riportato da Deadline, Sony Pictures ha affidato a Leah McKendrick la regia del progetto biografico dedicato alla cantante canadese.

McKendrick firmerà anche la sceneggiatura, mentre i dettagli della trama restano per il momento riservati. Shania Twain parteciperà al progetto come produttrice.

Dopo l'annuncio, la regista ha condiviso il suo entusiasmo su Instagram.

«Molto prima di fare film, giravo videoclip di Shania nella mia camera da letto», ha scritto.

«Questa donna dal cuore selvaggio significa tantissimo per me e per il mondo. È un sogno surreale che si avvera: poter portare sullo schermo la sua storia pionieristica, travolgente e fonte di ispirazione. Sono onorata. Sono emozionata. Sono pronta. Andiamo, ragazze».

In risposta, Twain ha pubblicato semplicemente un'emoji a forma di cuore.

Più recentemente, McKendrick ha scritto e diretto la commedia romantica «Voicemails for Isabelle», interpretata da Zoey Deutch e Nick Robinson. Il film sarà disponibile in streaming su Netflix dal 19 giugno.

Nel frattempo, la cantante è impegnata nella promozione del suo settimo album in studio, «Little Miss Twain», in uscita il 24 luglio.

L'artista, che ha compiuto 60 anni, aprirà inoltre i concerti di Harry Styles durante la serie di 12 date in programma allo stadio Wembley di Londra tra il 12 giugno e il 4 luglio.

Nel 2011 Twain ha pubblicato il memoir «From This Moment On», mentre nel 2022 è stata protagonista del documentario Netflix «Shania Twain: Not Just a Girl».