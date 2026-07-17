In occasione del «Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War», a Roma, Sharon Stone ha affrontato temi cruciali come la responsabilità etica, l’educazione e il ruolo dell’esempio nella società. Nel corso del suo intervento la 68enne ha anche commentato la figura di Donald Trump.

Hai fretta? blue News riassume per te Sharon Stone ha partecipato alla «Global Nobel Laureates Assembly» a Roma, affrontando temi come responsabilità etica, educazione e intelligenza artificiale.

L'attrice americana ha sottolineato che «la dignità umana non è un algoritmo» e ha invitato a rispettare la verità, dicendo: «Essa trionfa da sola, le bugie richiedono complicità».

Durante l’evento è stata firmata la Dichiarazione di Roma sulla governance dell’IA, con l’obiettivo di definire principi e linee guida per un uso responsabile delle nuove tecnologie.

Il sindaco di Roma agli artisti, detentori di innocenza: «Da lì nascono gentilezza, decenza e dignità umana».

In risposta a Donald Trump, Sharon Stone ha detto: «Sii il tipo di persona di cui la madre che avresti voluto avere potrebbe essere fiera». Riepilogo creato con

Si è conclusa al Campidoglio di Roma la «Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War», un evento di tre giorni iniziato nel Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo.

Come riporta «Tg24sky», al centro del dibattito le sfide dell’intelligenza artificiale, la sicurezza e il nucleare.

È intervenuta anche l’attrice Sharon Stone, che ha lanciato un messaggio forte: «La dignità umana non è un algoritmo. Ricordate: la verità trionfa da sola, le bugie richiedono complicità. Pace e bene».

Educazione, esempi positivi e coerenza

Rivolta ai premi Nobel presenti, ha aggiunto: «Dobbiamo essere uniti nel perseguimento del bene comune, nel rispetto dello stato di diritto e della responsabilità. È il momento di riscoprire ciò che pensiamo di sapere già».

La 68enne ha poi sottolineato l’importanza dell’educazione e della responsabilità: «È fondamentale che i nostri figli non siano influenzati da vicini pieni di pregiudizi, ma che continuino a mostrare amore verso tutti. Con l’espandersi delle capacità delle macchine, devono crescere anche le responsabilità etiche e intellettuali di chi le crea».

Si è chinata anche sul ruolo educativo dell'esempio, tanto caro a personaggi come Gandhi e Mandela: «Dobbiamo comportarci come diciamo ai nostri figli di fare. Essere il riflesso di ciò che vogliamo che loro siano. Parlo come una madre: comportati in modo che tua madre possa essere fiera di te».

«Abbiamo imparato a gestire uno smartphone, con rispetto e dignità»

A margine dell’evento, come riportano diversi media italiani, la star di «Basic Instinct» è tornata sui temi dell’intelligenza artificiale, affermando si gestirà, come «abbiamo imparato a guidare un’auto, a usare un computer, uno smartphone: con rispetto e dignità».

«Ognuno sa cosa è giusto o sbagliato»

Durante l’assemblea, personalità come il sindaco di Roma Roberto Gualtieri hanno firmato la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante, un documento che mira a definire principi e linee guida per la governance dell’intelligenza artificiale, in un’epoca dominata da armi nucleari, sistemi autonomi e nuovi modelli di sviluppo digitale.

Sul tema della guerra e del conflitto, Gualtieri ha dichiarato: «Nessuno ha bisogno della mia opinione per sapere cosa sia giusto e cosa sbagliato».

Il sindaco della capitale italiana ha inoltre aggiunto che l'artista si muove da una prospettiva di innocenza: «È fondamentale non perderla, perché da lì nascono gentilezza, decenza, generosità e dignità umana».

Trump? «Sii la persona di cui tua madre andrebbe fiera»

Infine, in risposta a una domanda su Donald Trump, La Stone ha affermato lapidaria, da mamma: «Sii il tipo di persona di cui la madre che avresti voluto avere potrebbe essere fiera».