Sharon Stone torna a raccontare uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. Ospite del podcast di Anderson Cooper, l'attrice di «Basic Instinct» ripercorre gli abusi subiti durante l'infanzia e spiega perché, alla morte del nonno materno, provò un sentimento che ancora oggi fatica a descrivere.

Hai fretta? blue News riassume per te Sharon Stone racconta di aver provato gioia, sollievo e vuoto alla morte del nonno materno.

L'attrice ribadisce le accuse di abusi già contenute nella sua autobiografia e spiega il trauma vissuto da bambina.

Nel podcast parla anche degli ultimi giorni della madre, morta nel 2025, e del difficile rapporto che le ha legate.

Nel podcast «All There Is with Anderson Cooper», Sharon Stone è tornata sulle rivelazioni già contenute nella sua autobiografia «Il bello di vivere due volte», pubblicata in Italia da Rizzoli.

L'attrice sostiene che il nonno materno, Clarence Lawson, fosse un uomo violento che avrebbe abusato della madre e tentato di fare lo stesso con lei e con la sorella Kelly.

«Non era un nonno, era qualcuno che cercavamo di evitare in ogni modo», racconta l'attrice.

Secondo la donna, gli abusi sarebbero avvenuti con la complicità della nonna, anch'essa vittima di violenze, che avrebbe chiuso le bambine nella stessa stanza con il marito durante le visite di famiglia.

Il ricordo del funerale

Nel corso dell'intervista con il giornalista della «CNN», Stone descrive anche il giorno del funerale del nonno.

Racconta di aver toccato la bara per accertarsi che l'uomo fosse davvero morto e di aver provato un misto di emozioni difficili da spiegare.

Come racconta ad Anderson Cooper, in quel momento sentì «gioia, sollievo e vuoto». Un'esperienza che definisce ancora oggi indelebile e che ricorda come un «vuoto positivo», nato dalla consapevolezza che quella paura era finalmente finita.

L'attrice aggiunge che, a differenza di quanto accade normalmente durante un funerale, in quella cerimonia non percepì alcun clima di conforto o vicinanza tra i presenti. «Non c'era nulla di tutto questo», afferma.

Il difficile rapporto con la madre e l'ultimo gesto per lei

Durante la conversazione con Cooper, Sharon Stone parla anche della madre Dorothy, scomparsa lo scorso anno all'età di 91 anni.

L'attrice racconta che il loro rapporto è stato spesso complicato e che la madre, segnata da un'infanzia fatta di violenze e abusi, aveva mantenuto profonde ferite per tutta la vita.

Negli ultimi giorni trascorsi insieme, Dorothy avrebbe confessato alla figlia di temere la morte perché convinta di poter ritrovare i propri genitori.

Stone racconta di aver cercato di rassicurarla inventando una storia: le disse che il padre era in prigione e la madre ricoverata in un istituto psichiatrico e che, per questo motivo, non li avrebbe incontrati.

Un gesto che l'attrice descrive come un ultimo tentativo di regalarle un po' di serenità.