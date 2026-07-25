I ruoli offerti finora non l'hanno convinta. Sharon Stone ha quindi costruito da sola il debutto a Broadway che vorrebbe, partendo da tre classici riscritti intorno a lei.

Il primo tentativo riguardava «Eva contro Eva». L'attrice ha cercato di ottenere i diritti teatrali per vestire i panni di Margo Channing, ma il progetto non è mai decollato.

«Potrei essere una buona Margo Channing. Anche nel sonno. Andiamo, forza», ha dichiarato a «Variety». Bette Davis rese celebre nel film del 1950 la diva minacciata dall'arrivo della giovane Eve Harrington.

La star di «Casino» ha poi ripensato «La Cage aux Folles» con una coppia di donne. Lei sarebbe la compagna più femminile, accanto a una donna dall'aspetto mascolino costretta dalla situazione a cambiare look.

Per «Mame», invece, sposterebbe la storia dalla Grande Depressione all'era punk: capelli biondo platino alla Debbie Harry, cresta mohawk per il ragazzo e una colonna sonora affidata alla cantante dei Blondie e a Billy Idol.

«Racconto queste idee e la gente mi guarda come per chiedermi: «Ma che cosa ti sei presa?"», ha scherzato.

Il palcoscenico può aspettare. La Stone tornerà al cinema in «Babies», con Seth Rogen e Anna Kendrick, ed è annunciata accanto ad Anthony Mackie e Ben Mendelsohn in «Speed-the-Plow», diretto da David Mamet.