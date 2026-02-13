Sigfrido Ranucci condurrà la prossima stagione di «Report». L'offerta Rai 2026-2027 lo indica alla guida del programma e fissa il ritorno su Rai 3 per domenica 8 novembre alle 20:30. Nessun cambio con Giorgio Mottola è stato comunicato dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.

«Che io sia fuori da Report è falso». Ranucci ha richiamato le smentite del direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini e del responsabile degli Affari legali Rai Spadafora. Anche Affaritaliani, citando fonti aziendali, esclude al momento l'intenzione di rimuoverlo, salvo nuovi sviluppi.

La tensione però resta. Dopo lo stop cautelativo alle repliche estive, la Rai ha attivato la Commissione per il Codice etico.

Non si tratta di un audit: l'istruttoria valuterà metodo di lavoro, rapporti con le fonti e collaborazioni alla luce degli sviluppi dell'indagine sull'attentato subito da Ranucci, che resta parte lesa.

«Sono tranquillissimo», dice Ranucci che insieme alla squadra è pronto ad affrontare le verifiche, mentre la redazione ha difeso il proprio lavoro. Nove giornalisti hanno inoltre rinunciato a un'assunzione stabile in Rai pur di restare nel programma.

Il prossimo passaggio sarà l'esito dell'istruttoria interna. Intanto «Report» prepara la nuova stagione con Ranucci ancora alla conduzione.