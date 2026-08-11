Il numero uno del tennis rinuncia a Cincinnati per un fastidio al ginocchio destro. Intanto il suo coach racconta il lato più giocoso e competitivo dell’azzurro: tra una partita e l’altra, qualche carta rischia di «sparire»

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Cincinnati per un fastidio al ginocchio destro, spiegando di non essere ancora pronto a competere nonostante il lavoro con lo staff medico.

Il coach Darren Cahill ha intanto raccontato un curioso retroscena sulle partite a burraco del team, scherzando sul fatto che Sinner faccia «sparire» qualche carta e che il suo sorriso finisca per tradirlo.

Cahill ha anche sottolineato la grande forza mentale dell’azzurro, capace di superare rapidamente le sconfitte e concentrarsi subito sul prossimo obiettivo. Riepilogo creato con

Jannik Sinner deve saltare Cincinnati, ma lontano dal campo continua a far parlare di sé.

Come riferisce «Oggi», Sinner ha spiegato: «Il mio ginocchio destro mi sta dando qualche fastidio e, anche se abbiamo lavorato duramente con il mio staff medico, devo accettare che non sono ancora pronto a competere».

La decisione è stata presa in via precauzionale in vista degli Us Open di New York.

A incuriosire, però, è anche un retroscena decisamente più leggero sulla vita all’interno del suo team.

Il protagonista del racconto è Darren Cahill, coach dell’azzurro, che nel libro di Matthew Futterman «The Cruelest Game: Chasing Greatness in Professional Tennis» ha svelato alcuni dettagli sulle partite a burraco disputate nei momenti di pausa.

Il sorriso lo tradisce

Cahill ha raccontato con tono scherzoso che durante le sfide a carte bisogna tenere d’occhio Sinner.

«Dobbiamo stare attenti a Jannik. È un po’ uno da giochi di prestigio», ha detto il coach, aggiungendo che «ogni tanto sparisce qualche carta mentre giochiamo».

Il problema, almeno per il tennista, è che il presunto stratagemma sarebbe piuttosto facile da smascherare. Cahill ha infatti spiegato che il sorriso di Jannik sarebbe il segnale più evidente: «Di solito, quando sorride sappiamo che qualcosa non è filato liscio, che qualcosa è stato sostituito».

Il coach, come riporta anche «Adnkronos», ha quindi chiuso l’aneddoto con una battuta destinata a strappare un sorriso: «Lo caccerebbero da un casinò di Las Vegas abbastanza in fretta».

Dietro al siparietto emerge però anche un tratto ben preciso del carattere del campione: la voglia di competere non sembra abbandonarlo neppure quando racchetta e palline lasciano spazio alle carte.

Mai abbattuto

«Oggi» riporta inoltre un altro aspetto sottolineato da Cahill nel libro: la capacità di Sinner di reagire rapidamente alle sconfitte.

Subito dopo una battuta d’arresto, ha spiegato il coach, la delusione è inevitabile. Ma già il giorno successivo il numero uno sarebbe pronto a voltare pagina.

Cahill racconta che Sinner torna immediatamente a concentrarsi sul lavoro e sul futuro, chiedendo allo staff: «Va bene ragazzi, cosa facciamo adesso? Quando torniamo in campo? Su cosa lavoriamo? Qual è il prossimo obiettivo? Cosa dobbiamo migliorare?».

Un atteggiamento che, nelle parole del suo allenatore, racconta una mentalità costantemente proiettata verso la prossima sfida. Sul campo come, almeno per scherzo, anche davanti a un mazzo di carte.