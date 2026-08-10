Michelle Hunziker ha raggiunto la Sardegna con Sole e Celeste su un normale volo di linea. La conduttrice è atterrata a Olbia nel primo pomeriggio del 3 agosto a bordo di un Aeroitalia partito da Milano Linate alle 12.20, seduta tra gli altri passeggeri e senza particolari formalità da star.

La sua presenza non è passata inosservata. Una volta scesa dall'aereo, mentre aspettava i bagagli, la svizzera è stata riconosciuta da fan e curiosi e si è fermata per le fotografie prima di proseguire verso la Costa Smeralda.

Per il viaggio aveva scelto un look decisamente informale: salopette ampia, T-shirt bianca e cappellino blu.

A Porto Cervo la vacanza con le figlie e gli amici ha però preso rapidamente una piega meno rilassante. Jonathan Kashanian, che sta trascorrendo alcuni giorni con lei, ha mostrato sui social la routine imposta dalla 49enne: palestra e una spesa dedicata al «cibo healthy».

«Sono in vacanza con la Hunziker, che pensa che questo sia un corso di Marines», ha scherzato Kashanian prima dell'allenamento.

Michelle non gli ha concesso molte pause: «Già questa roba qua è perdere tempo. Chiudi, finito, vai!». La clip è stata poi ricondivisa dalla stessa conduttrice su Instagram.

Il soggiorno in Sardegna arriva prima di un autunno fitto di televisione. Nella stagione Mediaset 2026/27 Hunziker tornerà infatti anche a «Zelig», al fianco di Ale e Franz; tra i progetti annunciati figura inoltre il ritorno di «Super Karaoke».