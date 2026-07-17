De Martino al lavoro Spunta il nome di Emma tra i primi rumors sui Big di Sanremo 2027

Emma è tra i primi nomi accostati a Sanremo 2027. Stefano De Martino ha avviato la selezione dei Big per il suo debutto da direttore artistico e le indiscrezioni iniziano a delineare il possibile cast del Festival. Oltre alla cantante salentina, i rumors coinvolgono anche Madame, Elodie, Mahmood, Blanco e Tony Effe.