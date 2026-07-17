De Martino al lavoro
Spunta il nome di Emma tra i primi rumors sui Big di Sanremo 2027
Emma è tra i primi nomi accostati a Sanremo 2027. Stefano De Martino ha avviato la selezione dei Big per il suo debutto da direttore artistico e le indiscrezioni iniziano a delineare il possibile cast del Festival. Oltre alla cantante salentina, i rumors coinvolgono anche Madame, Elodie, Mahmood, Blanco e Tony Effe.
Per ora il cast resta sotto chiave. Il retroscena acquista però forza mentre Stefano De Martino lavora alla selezione insieme al direttore musicale Fabrizio Ferraguzzo e sottopone ogni brano a tre ascolti: «La prima volta in cuffia, la seconda in auto, la terza mentre corro. Se il pezzo sopravvive, vuol dire che c'è già qualcosa».
Il nome di Emma emerge dalle indiscrezioni rilanciate dal settimanale «Chi». La cantante, però, non ha commentato le voci sul Festival.
Nelle ultime settimane ha condiviso su Instagram alcune immagini accompagnate da un messaggio che conferma il lavoro su nuova musica: «Mi divora la voglia di raccontarvi tutto. Tutto ciò che sto scrivendo».
Il post non contiene riferimenti a Sanremo, ma testimonia una fase creativa particolarmente intensa.
La lista dei possibili Big si amplia
La lista dei possibili Big si amplia attraverso altre fonti. Un retroscena firmato da Alberto Dandolo su «Oggi» accosta al Festival anche Madame, Elodie, Mahmood, Blanco e Tony Effe, mentre la newsletter di Gabriele Parpiglia cita TonyPitony e Samurai Jay tra gli artisti osservati dalla direzione artistica.
Al momento, nessuno dei nomi circolati è stato ufficializzato. La selezione proseguirà nei prossimi mesi, fino all'annuncio del cast che salirà sul palco del Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027.