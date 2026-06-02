L'anello sfoggiato durante un'edizione del TG1 ha acceso le voci su un possibile matrimonio tra la conduttrice e il giornalista de «Il Messaggero».

Hai fretta? blue News riassume per te Giogia Cardinaletti, secondo «Chi», sarebbe vicina alle nozze con il compagno Francesco Bechis.

I due si frequentano da un anno e mezzo, lontani dai riflettori e dai social.

Durante una puntata del TG1, che lei conduce, è spuntato un anello.

Bechis è giornalista de «Il Messaggero».

Un dettaglio non è sfuggito agli spettatori più attenti: un anello al dito di Giorgia Cardinaletti durante una puntata del telegiornale.

Secondo quanto riporta la rivista «Chi», questo sarebbe il segnale di un passo importante per la conduttrice del TG1 e Francesco Bechis, giornalista de «Il Messaggero».

I due sarebbero infatti pronti a convolare a nozze dopo un anno e mezzo di relazione vissuta lontano dai riflettori.

La coppia ha sempre mantenuto un profilo basso, coerente con la personalità di entrambi. Niente post sui social network, nessuna dichiarazione pubblica.

Tutto è rimasto nel privato, comprese le informazioni su data e location del presunto matrimonio che restano avvolte nel mistero.

L'amore confermato tra i due professionisti

La prima voce su una frequentazione tra i due era circolata circa sei mesi fa. Adnkronos aveva riferito di un avvistamento durante la consegna del premio giornalistico Paolo Graldi, occasione in cui Cardinaletti era stata notata in compagnia di Bechis.

«Si frequentano già da parecchio tempo - si leggeva allora - adesso la coppia è ufficiale».

Bechis, che compirà 31 anni a breve, è cronista politico e figlio di Franco Bechis, direttore di Open. Dopo gli studi alla Luiss, ha iniziato a firmare approfondimenti su politica e temi di sicurezza, approdando nel 2022 al Messaggero.

Lo scorso anno ha ricevuto il premio Graldi Under 35, occasione in cui è stato avvistato con quella che oggi potrebbe diventare sua moglie.

Due carriere di successo

Lei, classe 1987, è originaria di Fabriano nelle Marche. Il suo percorso in Rai è iniziato nel 2012 con Rai News 24, per poi passare alle cronache di Formula 1 con Pole Position.

Il salto di qualità è arrivato con la conduzione de «La Domenica Sportiva», prima dell'approdo al TG1.

Sul fronte personale, Cardinaletti era stata legata a Cesare Cremonini dal 2022 al 2024.