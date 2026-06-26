La coppia interviene dopo le indiscrezioni circolate online: «Risalgono a quattro anni fa». E un dettaglio fa sospettare che la loro storia sia già finita.

Hai fretta? blue News riassume per te Sara e Gabriele sono finiti al centro del gossip per alcuni vecchi video intimi che, secondo loro, risalgono a 4 anni fa e sarebbero stati diffusi online senza consenso.

La coppia ha negato di aver costruito una relazione finta, ma il modo in cui ha parlato al passato ha alimentato i sospetti su una possibile rottura dopo Temptation Island.

Intanto il web si divide tra chi crede in un cambiamento reale e chi sospetta che la gelosia mostrata in tv sia una strategia.

La nuova stagione di «Temptation Island» è iniziata da pochissimo, ma intorno ai suoi protagonisti è già esploso il primo caso.

Al centro delle discussioni sono finiti Sara e Gabriele, travolti da una segnalazione riguardante alcuni contenuti intimi realizzati diversi anni fa.

Secondo quanto riportato da «Chi», a sollevare la questione è stata Deianira Marzano. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’esperta di gossip ha raccontato di aver visto personalmente un filmato che avrebbe come protagonisti i due fidanzati.

I contenuti, stando alla segnalazione, sarebbero stati condivisi in passato sulla piattaforma OnlyFans.

Il video di spiegazione

Dopo la diffusione dell’indiscrezione, Gabriele ha deciso di intervenire con un video.

Il ragazzo ha spiegato che le immagini risalirebbero a quattro anni prima e che la coppia non avrebbe informato la produzione del programma, sia per imbarazzo sia perché non era consapevole che quei contenuti circolassero ancora.

Ha inoltre manifestato il timore che la vicenda possa far apparire la loro relazione come costruita per la televisione.

Accanto a lui, Sara è apparsa profondamente scossa. In lacrime, ha sostenuto che si trattasse di materiale privato successivamente diffuso online, ribadendo che il loro rapporto non sarebbe mai stato finto.

Le reazioni del pubblico

A incuriosire il pubblico è stato però anche un altro particolare. Nel filmato i due avrebbero parlato della loro relazione utilizzando il passato.

Una scelta di parole che ha subito alimentato l’ipotesi di una separazione avvenuta dopo la partecipazione al reality.

Deianira Marzano ha precisato di non voler esprimere giudizi morali sulla vicenda, definendo quella dei contenuti una decisione personale e lavorativa da rispettare.

Allo stesso tempo, ha evidenziato una possibile contraddizione: nel programma Sara e Gabriele si mostrano molto gelosi, mentre nel vecchio filmato sembrerebbero avere un atteggiamento più aperto e disinibito.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. Numerosi utenti hanno ricordato soprattutto la gelosia mostrata da Gabriele durante la prima puntata, chiedendosi se quel comportamento rappresenti davvero il suo modo di vivere la relazione.

Resta anche da capire quale posizione prenderà la produzione.