«È quasi un anno che non faccio l'amore». Stefania Orlando rompe il silenzio sulla sua vita privata e, nella stessa intervista, rivela di essersi riconosciuta nella demisessualità. Una scoperta maturata durante il percorso psicologico iniziato dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi.

Rompe il silenzio Stefania Orlando confessa: «Non faccio l'amore da quasi un anno e c'è un motivo»

«La mia psicologa dice che sono demisessuale. Significa che per vivere anche l'intimità ho bisogno di essere coinvolta emotivamente. Non riesco a separare il sentimento dalla sessualità. Per poter fare l'amore devo essere innamorata», racconta al settimanale DiPiù.

La 63enne torna anche sulla separazione dall'ex marito, definendola uno dei momenti più difficili della sua vita. «È stato lui a prendere la decisione di lasciarmi. Per me è stato un colpo durissimo. Mi vedevo invecchiare accanto a lui. Quando mi disse che era finita, mi è crollato il mondo addosso».

Oggi dice di aver ritrovato un nuovo equilibrio. Dopo anni di lavoro su sé stessa, racconta di vivere con serenità anche il fatto di essere single. «Ho sofferto, ho pianto, mi sono messa in discussione tante volte. Oggi mi sento rinata. Ho imparato a godermi la mia indipendenza. Sono da sola, ma per il momento sto bene così».

La demisessualità indica una forma di attrazione sessuale che nasce soltanto dopo aver sviluppato un forte legame emotivo con un'altra persona e rientra nello spettro asessuale.