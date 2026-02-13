Stefano Accorsi diventerà presto papà per la quinta volta. La moglie dell'attore, Bianca Vitali, è in attesa del loro terzo figlio insieme. Lui è padre di altri due figli, nati dalla relazione con Laetitia Casta.

Ad annunciare la lieta notizia è stato lo stesso Accorsi, 55 anni, con una foto accanto alla moglie, 35, accompagnata dal commento: «Anche se sembriamo in due, siamo in tre...». Poi l'emoji di un cuore rosso.

Stefano e Bianca sono sposati dal 2015. Nel 2017 è nato il loro primogenito Lorenzo, poi nel 2020 Alberto. Dalla relazione con la modella francese, con cui l'attore è stato legato dal 2003 al 2013, sono nati Orlando e Athena, rispettivamente di 19 e 17 anni.

Ecco come si sono conosciuti

Stefano e Bianca si sono conosciuti e innamorati sul set della serie tv «1992».

«Appena abbiamo cominciato a parlare, nelle pause dal set di 1992 – ha dichiarato Accorsi in una passata intervista ad Oggi – Ridendo, ci rinfacciammo a vicenda la responsabilità del primo passo, ma sono stato io a chiederle di uscire. Se dovessi 'localizzare' quel momento, direi che successe in Sardegna: dovevamo girare qualche scena, ma pioveva sempre».

«E pensare che lei non voleva farlo 1992. È stata obbligata: un errore fatale, che pagherà per tutta la vita. Era a New York per un evento di moda. La sua agenzia firmò il contratto per lei, dovette tornare in anticipo».