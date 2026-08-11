Stefano De Martino attraversa gli Stati Uniti con Santiago. Dopo Los Angeles, padre e figlio hanno proseguito in SUV verso l'Arizona e il Grand Canyon, documentando il viaggio con poche immagini sui social.

La trasferta era prevista da settimane. Già a giugno «Chi», ripreso da «Vanity Fair», aveva anticipato un lungo viaggio negli Stati Uniti insieme al figlio, con Los Angeles tra le tappe.

Partire con Santiago non è una novità per De Martino. «Andiamo spesso a Londra, abbiamo visitato insieme la Tate Modern. Mi piace creare ricordi con lui, mostrargli cose nuove», aveva detto al «Corriere della Sera». In un'altra occasione aveva parlato dei loro «piccoli viaggi, solo io e lui».

Anche questa volta Santiago resta lontano dal primo piano. Nelle Stories compare di spalle, mentre De Martino mostra soprattutto strade e paesaggi del viaggio.

A Los Angeles, però, il conduttore non è passato inosservato. Alcuni italiani lo hanno riconosciuto nel traffico e si sono affiancati alla sua auto. «In bocca al lupo per Sanremo!», gli hanno gridato. De Martino ha risposto sorridendo e alzando il pollice.

La vacanza arriva prima del ritorno agli impegni Rai. Dal 6 settembre De Martino sarà di nuovo alla guida di «Affari Tuoi», mentre prosegue il lavoro verso Sanremo 2027.