Stefano De Martino e Gilda Ambrosio continuano ad alimentare i rumors sulla loro relazione. A riaccendere il gossip è stavolta la madre della stilista, che in un'intervista racconta il loro legame e confessa di vederli «fatti l'uno per l'altra».

Hai fretta? blue News riassume per te La madre di Gilda Ambrosio racconta che Stefano De Martino e sua figlia sono molto affiatati e rivela che lui la chiama scherzosamente «suocera».

Secondo Anna Annunziata, i due «si cercavano con molta frequenza» e sarebbero «fatti l'uno per l'altra», pur senza fare progetti per il futuro.

Né De Martino né Ambrosio hanno commentato le dichiarazioni, mentre in passato la stilista aveva sempre definito il loro rapporto una semplice amicizia. Riepilogo creato con

Sul rapporto tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si è parlato a lungo, ma questa volta a far discutere sono le dichiarazioni della madre della stilista.

Intervistata dal settimanale «Di Più», Anna Annunziata ha raccontato il legame tra la figlia e il conduttore Rai, lasciando intendere di vedere con favore un futuro insieme per i due.

«Mia figlia Gilda e Stefano si vogliono bene. Lui scherzando mi chiama "suocera" e io lo chiamo "genero": non fanno progetti per il futuro, ma io li vedo molto bene insieme, sono bellissimi, sono fatti l’uno per l’altra».

«Si cercavano con molta frequenza»

Secondo la donna, il loro rapporto sarebbe diventato particolarmente evidente circa un anno fa.

«L’ho capito circa un anno fa, quando ho notato che si cercavano con molta frequenza e facevano di tutto per stare insieme. Stefano e Gilda si stimano tanto e sono molto affiatati. Sono convinta che lui è il ragazzo ideale per mia figlia. L’ho sempre pensato, fin da quando si conoscono».

La madre della stilista aggiunge che De Martino è spesso ospite a casa loro e rivela anche un dettaglio più personale: apprezza particolarmente le sue polpette al limone.

Il desiderio della madre

Pur dicendosi convinta dell'intesa tra i due, Anna Annunziata precisa di non voler interferire nelle loro scelte.

«Ciò che posso dire è che stanno bene insieme e che sono affiatatissimi. Certo, se io potessi decidere per mia figlia le direi di avere fiducia in Stefano, di progettare pure un futuro con lui, di sposarlo, di fare pure un figlio con lui, però io sono la mamma e quindi "sto al mio posto", non dico nulla, sono cose loro. Dico solo che lei è giusta per lui e lui è giusto per lei».

Né Stefano De Martino né Gilda Ambrosio hanno commentato pubblicamente le dichiarazioni.

Un rapporto al centro del gossip da anni

Il nome dell'imprenditrice e stilista è stato più volte accostato a quello del conduttore, soprattutto dopo la fine del matrimonio tra De Martino e Belén Rodríguez. I diretti interessati, tuttavia, non hanno mai confermato una relazione sentimentale.

In una passata intervista a «Grazia», Gilda Ambrosio aveva definito così il loro rapporto: «Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, "la persona", che però non è il tuo fidanzato».

Nella stessa occasione aveva raccontato di essere single e aveva riflettuto sul tema della solitudine: «Stare sola è ancora la paura più grande. (Le donne, ndr) pensano che con un uomo non lo saranno, ma non è necessariamente così. Tutte le donne hanno bisogno di avere qualcuno accanto, tanto quanto ne hanno bisogno gli uomini».

Le nuove dichiarazioni della madre di Gilda Ambrosio sono ora destinate ad alimentare ulteriormente le indiscrezioni su uno dei rapporti più chiacchierati del mondo dello spettacolo italiano.