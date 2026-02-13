«L'ho invitato una volta, poi Stefano ha iniziato a venire spesso a mangiare da noi». Con questo episodio Anna Annunziata, madre di Gilda Ambrosio, descrive a «DiPiù» il rapporto tra la figlia e Stefano De Martino. Il conduttore la chiama «suocera». Lei ricambia con «genero».

Annunziata ha notato il cambiamento circa un anno fa, quando i due hanno iniziato a cercarsi con maggiore frequenza e a organizzarsi per trascorrere più tempo insieme.

«Stefano e Gilda si stimano tanto e sono molto affiatati». Per la madre della stilista, la lunga amicizia è diventata «qualcosa di più» e poggia oggi su basi «vere e solide».

A tavola sono cadute anche le formalità. De Martino frequenta la casa degli Ambrosio senza aspettare un nuovo invito e apprezza soprattutto le polpette al limone della Annunziata.

La madre di Gilda immagina per loro un matrimonio e un figlio, ma lascia ogni scelta ai diretti interessati. De Martino e l'Ambrosio non hanno ufficializzato pubblicamente una relazione.

L'intervista segue inoltre la vicenda dei filmati intimi con l'ex compagna Caroline Tronelli, sottratti al sistema di videosorveglianza di casa e diffusi online.

Il presentatore, parte lesa nell'inchiesta, ha avviato azioni risarcitorie contro i responsabili della sottrazione e della circolazione delle immagini.

Sul lavoro, la stilista prosegue la direzione creativa di «The Attico», fondato con Giorgia Tordini nel 2016. De Martino tornerà invece ogni sera su Rai 1 con «Affari Tuoi» da domenica 6 settembre.