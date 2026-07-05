Stefano De Martino presenta alcune della novità della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato l'introduzione di una nuova serata, denominata «performance», al termine della quale verrà scelto l'artista che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest.

Durante la serata, gli artisti in gara dovranno riarrangiare il loro brano, adattandolo alle sonorità della kermesse europea.

«Gli artisti avranno l'opportunità di mettere in scena, secondo la loro idea creativa, la loro performance. E questo credo sia già un piccolo slancio verso l'internazionalità del Festival», ha svelato De Martino a margine della presentazione dei palinsesti Rai.

Il festival sarà così articolato: Prima serata: tutti gli artisti in gara si esibiscono con il proprio brano.

Seconda serata: nuova esibizione di tutti i Big con la canzone in gara.

Serata delle cover: spazio alle reinterpretazioni delle hit della musica italiana e internazionale.

Serata performance: i cantanti ripropongono il brano in chiave Eurovision.

Finale: ultima serata con proclamazione del vincitore del Festival 2027.

Meno brani in gara

I brani in gara dovrebbero essere inferiori rispetto agli ultimi festival targati Carlo Conti e Amadeus. «L'idea è quella di restringere il numero per dare respiro alle esibizioni e al racconto del Festival – ha svelato il conduttore -, soprattutto per focalizzarci di più sugli artisti».

Nonostante il festival sia ancora molto lontano, sono già in tanti gli artisti che hanno inviato i loro brani a Stefano.

«Davvero non ho idea di quanti brani siano arrivati – ha rivelato l'ex ballerino di «Amici» –. C'è davvero di tutto e di più. Sta arrivando tantissima musica italiana, con molti nuovi cantautori, un ritorno alla musica suonata e tanti performer. Mi auguro di riuscire a portare tutta questa varietà sul palco dell'Ariston».

La 77esima edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027.