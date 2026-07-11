Reduce dal suo primo Grammy come Best Rock Performance, Yungblud ha annullato il concerto in programma domenica 12 luglio al Cowboys Music Festival di Calgary, in Canada. Dopo aver raccontato il breakdown vissuto nei giorni scorsi, il cantante britannico ha deciso di fermarsi per qualche giorno nel Regno Unito.

«Mi dispiace non essere con tutti voi questo fine settimana», ha scritto ai fan canadesi. «Sono in una fase della mia vita in cui sto lavorando su me stesso e mi sto prendendo del tempo a casa, nel Regno Unito. Sto affrontando questa situazione con la massima serietà, guardando al futuro.» Il management ha precisato che, al momento, il resto del tour resta confermato.

La decisione arriva pochi giorni dopo il Bludfest del 27 giugno, in Repubblica Ceca. Davanti al pubblico, l'artista aveva confessato di sentirsi «disconnesso da tutto» e di convivere da tempo con «molto dolore», senza riuscire a spiegarsene il motivo. «Cerco di fare del mio meglio per alzarmi ogni giorno», aveva detto poco prima di commuoversi davanti ai fan.

Nel lungo messaggio pubblicato successivamente sui social, Yungblud, all'anagrafe Dominic Harrison, ha raccontato che venti minuti dopo il concerto, l'adrenalina aveva lasciato spazio a un crollo improvviso. «Da solo sotto la doccia, ho avuto un breakdown», ha scritto, spiegando di aver finalmente lasciato emergere emozioni rimaste represse per mesi.

Ha parlato anche della pressione alimentata dall'odio online e dalle accuse di essere un «industry plant», spiegando quanto quel clima abbia pesato negli ultimi mesi.

Il Cowboys Music Festival ha annunciato che Yungblud sarà sostituito da Nelly e Steve Aoki. Per ora il resto della tournée resta confermato, mentre quella di Calgary è la prima data cancellata dall'artista dopo aver deciso di prendersi una pausa.