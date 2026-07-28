Per anni è stata conosciuta come Suri Cruise, ma oggi la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha scelto di voltare pagina. La giovane ha infatti cambiato cognome, omaggiando la madre, una decisione che riflette il desiderio di costruirsi un'identità lontana dal peso del celebre cognome paterno.

Hai fretta? blue News riassume per te Suri, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, utilizza ora legalmente il cognome Noelle, come emerge dai registri elettorali della Pennsylvania.

Secondo «Page Six», la scelta sarebbe un omaggio alla madre e il tentativo di costruirsi un'identità più autonoma e riservata.

Il suo caso si aggiunge a quello di altri figli di celebrità, come alcuni dei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt, che hanno rinunciato al cognome paterno. Riepilogo creato con

Per oltre 18 anni è stata conosciuta come Suri Cruise, ma oggi la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha scelto un'altra identità.

La giovane utilizza infatti il cognome Noelle, una decisione rimasta finora lontana dai riflettori e scoperta soltanto attraverso documenti ufficiali.

Come riportato da «Page Six», Suri si è registrata alle liste elettorali della contea di Allegheny, in Pennsylvania, nell'ottobre 2024 con il nome Suri Noelle, mentre frequentava il primo anno alla Carnegie Mellon University.

Un omaggio alla madre

Il nuovo cognome non è stato scelto a caso. Noelle è infatti il secondo nome di Holmes.

Una fonte vicina alla famiglia ha spiegato al portale statunitense che dietro questa decisione ci sarebbero diverse motivazioni: rendere omaggio alla madre, costruire un'identità indipendente da quella del padre, sfuggire all'attenzione dei paparazzi e vivere con maggiore serenità l'inizio della carriera universitaria.

Cruise e Holmes si erano sposati nel 2006, lo stesso anno della nascita della figlia. Il matrimonio si è concluso nel 2012 e, da allora, secondo quanto riferito negli anni da diversi media statunitensi, il rapporto tra l'attore e Suri si sarebbe progressivamente interrotto.

L'assenza della star hollywoodiana alla cerimonia di diploma della figlia nel 2024 era stata interpretata da molti osservatori come un'ulteriore conferma della distanza ormai esistente tra i due.

Una scelta sempre più diffusa

Quello di Suri non rappresenta un caso isolato. Negli ultimi anni diversi figli di celebrità hanno deciso di rinunciare al cognome paterno.

Tra gli esempi più noti ci sono alcuni figli di Angelina Jolie e Brad Pitt. Shiloh, Zahara, Vivienne e, più recentemente, Maddox Jolie hanno infatti scelto di utilizzare il cognome materno, con Maddox che, una volta raggiunta la maggiore età, ha avviato ufficialmente la procedura per eliminare quello del padre.

Le ragioni possono essere diverse da famiglia a famiglia, ma spesso riflettono la volontà di adottare il cognome del genitore con cui si è cresciuti o con cui si mantiene il rapporto più stretto.

Per alcuni è anche un modo per lasciarsi alle spalle relazioni familiari complicate e iniziare una nuova fase della propria vita.

Una vita lontana dai riflettori

Attualmente Suri frequenta la Carnegie Mellon University e conduce un'esistenza riservata.

Le sue apparizioni pubbliche sono rare e avvengono quasi sempre accanto alla madre, che negli anni ha sempre cercato di proteggerne la privacy, smentendo anche le indiscrezioni circolate sulla presunta eredità della figlia.

Senza annunci ufficiali né dichiarazioni pubbliche, Suri ha così scelto di archiviare il cognome Cruise e di proseguire il proprio percorso con un'identità che sente maggiormente propria.