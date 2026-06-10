Mentre si trova in Argentina insieme alla famiglia, Belen Rodriguez deve fare i conti con gli sviluppi dell'inchiesta sugli incidenti stradali avvenuti a Milano il 23 maggio. Secondo «Fanpage», per la showgirl sarebbe scattata una denuncia per omissione di soccorso e il ritiro della patente.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo «Fanpage», Belen Rodriguez è stata denunciata per omissione di soccorso dopo gli incidenti avvenuti a Milano il 23 maggio e avrebbe subito il ritiro della patente.

Gli atti sono stati trasmessi alla Procura, che dovrà decidere se procedere con una richiesta di rinvio a giudizio o archiviare il caso.

Nel frattempo la showgirl si trova in Argentina con la famiglia, dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax dopo il recente ricovero in ospedale.

La vicenda che coinvolge Belen Rodriguez dopo gli incidenti stradali avvenuti a Milano nelle scorse settimane potrebbe avere conseguenze anche sul piano giudiziario.

La showgirl era finita al centro dell'attenzione a fine maggio dopo essere stata coinvolta in due episodi avvenuti nel centro del capoluogo lombardo.

Successivamente era stata ricoverata in ospedale dopo un intervento dei soccorsi nella sua abitazione. Dimessa il giorno seguente, negli ultimi giorni è riapparsa sui social durante un soggiorno in Argentina insieme alla famiglia.

La denuncia e il ritiro della patente

Secondo quanto riportato da «Fanpage», la Polizia Locale di Milano avrebbe denunciato Rodriguez per omissione di soccorso al termine degli accertamenti effettuati dopo gli incidenti del 23 maggio.

Sempre secondo la ricostruzione pubblicata dal sito, sarebbe stato disposto anche il ritiro della patente di guida.

Gli episodi contestati riguarderebbero un primo urto contro un'auto parcheggiata in via Melzi d'Eril e un secondo incidente avvenuto in via San Marco, che avrebbe coinvolto uno scooter e altri veicoli in sosta. Tre persone avrebbero riportato ferite lievi.

La documentazione raccolta dagli investigatori è stata trasmessa alla Procura della Repubblica, che dovrà ora valutare il caso.

Il procedimento è ancora alle prime fasi

Nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni secondo cui per la showgirl sarebbe già stato fissato un processo.

Una ricostruzione che «Fanpage» ha però smentito, precisando che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

Sarà infatti la Procura, una volta conclusi tutti gli approfondimenti, a decidere se chiedere il rinvio a giudizio oppure archiviare la vicenda.

Il ritorno in Argentina

Nel frattempo Belen ha scelto di trascorrere alcuni giorni in Argentina, dove ha raggiunto i genitori in occasione dell'El Porteño Golden Cup.

L'evento, che ruota attorno a un torneo di polo, è anche una vetrina dedicata alla cultura e alla gastronomia argentina.

Attraverso i social, la conduttrice si è mostrata serena e circondata dagli affetti più cari. Con lei ci sono i figli Santiago e Luna Marì, la famiglia e la sorella Cecilia Rodriguez, arrivata insieme al marito Ignazio Moser.

Un periodo di pausa che arriva dopo settimane particolarmente intense sia sul piano personale sia per l'attenzione mediatica legata alla vicenda milanese.