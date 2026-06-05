Sydney Sweeney arriva nel mondo di «Sleepy Hollow», ma da una prospettiva completamente diversa.

L'attrice di «Euphoria» sarà la protagonista di «Hollow», adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo d'esordio di Lindsey Anderson Beer, in uscita nell'autunno del 2027. La stessa Beer firmerà la sceneggiatura e dirigerà il film.

Il progetto rilegge in chiave contemporanea il celebre racconto del 1820 di Washington Irving e mette al centro Katrina Van Tassel, personaggio che sarà interpretato da Sweeney.

Secondo Deadline, la giovane diventa la figura chiave di un pericoloso mistero e di un triangolo amoroso soprannaturale.

Il film unirà atmosfere gotiche, tensione psicologica ed elementi da thriller erotico.

Sweeney produrrà il progetto attraverso la sua nuova società

Oltre a recitare, Sweeney produrrà il progetto attraverso la sua nuova società Honey Trap, annunciata all'inizio della settimana. «Hollow» sarà il primo film ufficiale della casa di produzione.

Tra i produttori figura anche LuckyChap, la società fondata da Margot Robbie, insieme a Lindsey Anderson Beer attraverso la sua etichetta Lab Brew.

Beer aveva già debuttato alla regia con il film «Cimitero vivente – Le origini» del 2023 e aveva scritto la sceneggiatura della commedia drammatica adolescenziale «Sierra Burgess è una sfigata» del 2018, una reinterpretazione moderna di «Cyrano de Bergerac».

Il racconto originale segue le vicende di Ichabod Crane, che si trasferisce nel tranquillo villaggio di Sleepy Hollow e si innamora di Katrina Van Tassel, figlia dell'uomo più ricco della città. Gli abitanti del luogo credono nella leggenda del Cavaliere Senza Testa, che vaga di notte nei dintorni.

Nel corso degli anni l'opera è stata adattata più volte per il cinema, a partire dal film muto «The Headless Horseman» del 1922.

Tra le versioni più celebri c'è il film horror gotico «Il mistero di Sleepy Hollow» del 1999, diretto da Tim Burton e interpretato da Johnny Depp e Christina Ricci.