Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. Lo riferisce la CNN, dopo aver ricevuto conferma dai portavoce delle parti coinvolte. La lista degli invitati accorsi per le nozze era lunga: star e atleti hanno incrociato i mondi dei due sposi.

Ha celebrato Adam Sandler Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati, fiume di celebrità a New York

La regina del pop americano e la stella della NFL hanno detto «sì». All'esterno del Madison Square Garden di New York sono apparsi diversi pannelli luminosi con la scritta «JusT&TMarried», a segnalare il grande passo compiuto dalla coppia.

Lo sfarzoso matrimonio ha richiamato centinaia di celebrità e circa 1'000 invitati. Molte le star giunte all'iconico Madison Square Garden.

La lunga lista degli inviati includeva, fra gli altri, Emma Stone, Sabrina Carpenter, Dua Lipa e Zoe Kravitz. Star e atleti, hanno così incrociato i due mondi di Swift e Kalce.

I festeggiamenti – che si protrarranno ancora per un po' – potrebbero costare complessivamente fra i 25 e i 100 milioni di dollari, stima la wedding planner Joann Gregoli, organizzatrice di nozze di lusso.

Con CNN, Gregoli parla di uno sforzo «erculeo» per trasformare il Madison Square Garden.

Cerimonia officiata da Adam Sandler

«Taylor e Travis non hanno avuto damigelle né testimoni dello sposo nel senso tradizionale: il fratello di lei, Austin Swift, ha ricoperto il ruolo di 'uomo d'onore' per Taylor, mentre Jason Kelce è stato il testimone di Travis», ha dichiarato Tree Paine, storica addetta stampa della cantante, secondo cui «la cerimonia che ha unito le due famiglie ed è stata officiata dall'amico Adam Sandler», l'attore molto vicino alle due parti.

Dopo l'ufficializzazione della pronuncia dell'attesissimo «sì», su New York si è abbattuta una tempesta di pioggia, a rompere il caldo asfissiante che ha strozzato la Grande Mela.

Abito nuziale di Dior

Dior, invece, ha vinto la sfida dell'abito nuziale di Taylor Swift, che ha indossato gioielli Cartier e scarpe su misura di Christian Louboutin. Una dichiarazione rilasciata da un rappresentante della cantante ha confermato che alla maison francese di Jonathan Anderson, di recente nel ruolo di direttore creativo, è riuscito il colpaccio.

Realizzare quello che potrebbe rivelarsi l'abito più celebre dell'anno – destinato a ispirare innumerevoli imitazioni – è certamente un ottimo modo per rilanciare la maison, soprattutto dopo che Dua Lipa ha scelto Chanel, storica rivale di Dior, per il suo recente matrimonio.

Ed è la conferma per Swift, nota per il gusto più per l'atmosfera fiabesca che per l'avanguardia.

È la prima volta che la cantante indossa una creazione di Anderson per Dior, malgrado avesse sfoggiato un completo con corsetto tartan e strascico firmato dalla sua predecessora, Maria Grazia Chiuri, agli Mtv Video Music Awards del 2024 e, dall'aprile scorso, avesse iniziato a sfoggiare diverse borse Dior.

In molti avevano ipotizzato che la scelta sarebbe ricaduta su Ralph Lauren, in parte per la sua fama di stilista americano per eccellenza, in parte perché il matrimonio si è svolto nel weekend del 4 luglio e sia Swift che Kelce avevano indossato capi Lauren per il servizio fotografico del loro fidanzamento.