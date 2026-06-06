Taylor Swift è la «musicista più ricca» della storia.

La star è stata inserita nella lista «Iconoclast 50» di Forbes, che «riconosce i leader nel campo della finanza, degli affari, della tecnologia, dei media, dell'intrattenimento e della filantropia che stanno cambiando le regole del gioco in tempo reale, rivoluzionando i loro settori e sfidando lo status quo».

A marzo di quest'anno, come riporta Forbes, il patrimonio netto di Swift ammontava a 2 miliardi di dollari, «rendendola la musicista donna più ricca della storia».

La 36enne è stata definita «una delle autrici di canzoni di maggior successo commerciale di tutti i tempi», che «ha cambiato l'industria musicale nel 2020 quando ha sfruttato la sua popolarità per ri-registrare gran parte della sua discografia.

Di conseguenza, i suoi diritti d'autore sono affluiti direttamente nelle sue tasche, ispirando molti altri artisti a riappropriarsi della propria musica».

Ufficialmente nel club dei billionaire nel 2024

Taylor era ufficialmente entrata nel club dei billionaire nel 2024 grazie al suo «Eras Tour»: un on-the-road da 149 concerti, che ha toccato 51 città nei cinque continenti.

Nel 2025, la cantante ha utilizzato parte degli incassi del tour per riacquistare i diritti originali del suo intero catalogo musicale, fino a quel momento di proprietà del manager Scooter Braun, per una cifra stimata di 360 milioni di dollari.

Secondo Forbes, il patrimonio netto di Jay-Z si aggira sui 2,8 miliardi di dollari, mentre quello di Rihanna e Beyoncé si aggira attorno a 1 miliardo di dollari.