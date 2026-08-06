Cristina Marino potrebbe aspettare il terzo figlio da Luca Argentero. Le indiscrezioni sono nate dopo la pubblicazione delle immagini della coppia in vacanza tra Ibiza e Formentera, con Nina Speranza e Noè Roberto.

Nel servizio, «Chi» accenna a una «novità» in arrivo e a un «segreto» ancora da svelare, senza annunciare apertamente una gravidanza. Argentero e Marino, per ora, non hanno commentato e nessuna conferma è arrivata dai loro profili social.

L'indiscrezione richiama alcune dichiarazioni dell'attrice e imprenditrice. Prima della nascita di Noè Roberto, Marino aveva confessato di desiderare tre figli e scherzato sul marito, pronto a mettere al mondo «un'intera squadra di calcio».

La seconda gravidanza era stata annunciata direttamente dalla coppia nel 2022. «Io, te, Nina e una nuova luce... #4ofus», avevano scritto su Instagram. Questa volta il silenzio continua ad alimentare il gossip.

Le indiscrezioni arrivano mentre Argentero si prepara a ridurre il proprio peso in «Doc – Nelle tue mani». L'attore resterà il protagonista della quarta stagione, attesa su Rai 1 dal 1° ottobre. Nella quinta, Andrea Fanti accompagnerà invece un graduale passaggio di testimone.

Argentero e Marino, sposati dal 2021, sono genitori di Nina Speranza, nata nel 2020, e Noè Roberto, nato nel 2023. La quinta stagione di «Doc – Nelle tue mani» è attualmente in fase di scrittura.