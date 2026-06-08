AMC apre una nuova fase della saga di Anne Rice con «The Vampire Lestat».

Dopo due stagioni di «Intervista col vampiro», il racconto passa a Lestat de Lioncourt, interpretato da Sam Reid, e alla sua trasformazione in una rockstar immortale.

La nuova serie adatta «The Vampire Lestat», il secondo romanzo delle «Cronache dei Vampiri» pubblicato da Anne Rice nel 1985. Se il precedente capitolo seguiva soprattutto il punto di vista di Louis de Pointe du Lac, questa volta è Lestat a occupare il centro della scena e a raccontare gli eventi dalla propria prospettiva.

Il cambio di punto di vista si accompagna a una trasformazione radicale. Lestat non vive più nell'ombra: diventa una celebrità mondiale, usa la musica per esporsi pubblicamente e porta la propria esistenza immortale sotto gli occhi di tutti. È una svolta che amplia l'universo narrativo costruito nelle prime due stagioni e spinge la saga verso territori molto diversi da quelli del racconto gotico tradizionale.

Per Sam Reid si tratta dell'evoluzione più ambiziosa affrontata finora con il personaggio. In un'intervista a GQ, l'attore ha raccontato di aver costruito Lestat nel corso degli anni attraverso immagini, riferimenti visivi e collage creativi sviluppati ben prima delle riprese. Un processo che gli ha permesso di approfondire le contraddizioni e le fragilità del vampiro immaginato da Anne Rice.

La musica ha avuto un ruolo decisivo in questo percorso. Parlando delle canzoni interpretate per la serie, Reid ha spiegato: «Stavo ottenendo una nuova voce con cui scrivere il personaggio». Un'esperienza che gli ha consentito di esplorare aspetti finora rimasti sullo sfondo, dal bisogno di essere amato al desiderio di controllare il racconto della propria vita. La nuova identità musicale di Lestat era stata anticipata anche da un evento speciale organizzato da AMC a New York nei giorni precedenti al debutto della serie.

Con «The Vampire Lestat», l'universo televisivo tratto dalle «Cronache dei Vampiri» amplia i propri confini e inaugura un capitolo costruito attorno al suo personaggio più celebre. Per il vampiro che per anni è stato raccontato dagli altri è arrivato il momento di salire sul palco e prendere il controllo della storia.